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周邊有亞太棒球場、史博館及醫院 台南肉品市場加速遷往善化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供

台南市肉品市場目前有安南場與善化場，為提升屠宰作業效率與符合現代化衛生標準，安南場業務將整併至善化場，議員關切進度，農業局表示，該案總工程費預計2.4億元，預計向中央爭取補助經費50%，約1.2億元。考量中央補助款審議時程約1年至1年半（包括可行性評估），待補助款核定後即辦理工程招標，預計於2028年初招標，2029年底完工。

市議員邱昭勝表示，安南區肉品市場所在的和順里，早年人口數僅有4、5百人，後來受惠於歷史博物館、安南醫院、及亞太棒球村落腳在里內，人口數也逐漸增加到現在的近5千人，讓和順里將成安南區人口數最大的里，卻因肉品市場的存在，嚴重影響當地居民的生活品質。

市長黃偉哲表示，肉品市場雖然設立時間最早，但近年周邊已有亞太棒球訓練中心、國立歷史博物館及安南醫院等新建設施，造成社區景觀衝突。為兼顧豬農、消費者及當地住民的權益，市府將爭取中央預算積極辦理遷移作業，以提升居民生活品質。

農業局指出，肉品市場安南場周邊多已開闢成為密集的住宅區，為維護區域生活品質，將與善化肉品市場進行遷建合併。為因應遷併後在善化肉品市場的整體業務需求量提升，已於今年3月17日順利將原舊牛隻屠宰線遷入新場作業，以利規畫場地來新建2條新式毛豬屠宰線，目前正辦理委託規劃公共工程審議計畫案，預計5月底招標，6月決標。

台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供

台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供
台南市安南區肉品市場將遷移到善化區。圖／台南市農業局提供

台南 史博館 亞太棒球村

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