嘉義縣立田徑場缺乏遮蔭設施 教育處：將爭取中央經費

嘉義縣立田徑場缺乏遮陽避雨設施，今年縣府承辦全國中等學校運動會，選手、教練在烈日下曝曬，有議員今天在議會提出質疑，應加強田徑場設施，避免選手熱衰竭中暑。教育處表示，早年薄膜設施遭颱風摧毀，將爭取中央經費改善，呼籲學生避免烈日訓練，多補充水分。

議員江佩曄說，嘉義縣立田徑場缺乏遮蔽物，夏季高溫酷熱難耐，選手、家長和教練在烈陽下曝曬，不僅大量消耗體力，也可能影響選手比賽狀態，甚至引發熱衰竭、中暑等情況，今年全中運幸由民間企業緊急協助搭帳篷，建議縣府加強遮蔭設施，保障運動員權益。

教育處長李美華說，近年極端氣候影響，嘉義地區高溫時間長，嘉義縣立田徑場1996年台灣區運動會由中央補助興建，原先有薄膜結構，經過多次颱風吹破，為了避免危險拆除，2015年由台體大移交教育處，歷經2022年全民運、今年全中運，確實有許多人反應遮蔭問題。

李美華也說，目前全台只有台北、高雄具有看台遮蔭，其他縣市只有部分遮蔭，很難涵蓋所有場地，若有競賽活動將搭建帳篷，讓選手休息區能遮蔭，但因費用龐大，若中央有修繕經費將積極爭取，若學生利用田徑場訓練，建議28度以上應避免在高溫下訓練，多補充水分。