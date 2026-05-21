台南山區芒果採收旺季到　警啟動護果專案防宵小

台南山區重要農產品芒果即將進入採收旺季，警方今天啟動「護果專案」，透過警民合作防範宵小竊取，另外呼籲民眾網購芒果應透過具公信力平台，避免詐騙集團趁機斂財。

台南市政府警察局玉井分局今天舉辦「護果專案」誓師大會，結合轄區警力、民防、義警與社區巡守隊，針對重點果園及果農申請區域規劃專屬巡邏路線，透過警民合作執行密集巡邏、臨檢及便衣埋伏等勤務。

玉井分局長蘇保安致詞表示，芒果為台南山區具代表性農產品，即將進入6、7月採收旺季，警方已加強宣導果農於園區內裝設監視器、感應照明燈、嚇阻發報器及設立標示牌等，嚇阻宵小入侵。

蘇保安表示，警方另將相毗鄰各果園規劃區域自衛巡邏，由各果園負責人及工作人員共同不定時巡守，一旦發現可疑人、車，可即時向分局通報，員警將於第一時間趕赴現場，全力守護農民心血。

他說，除了實體防竊，玉井分局並針對近期常見的網購水果詐欺案件加強防詐宣導，詐騙集團常運用臉書等網路社群平台，藉由「產地直銷」、「販賣便宜芒果」發布假貼文或一頁式廣告實施詐騙，消費者匯款後遲未收到水果，才驚覺落入假網拍陷阱。

警方呼籲，網購優質台南芒果應透過農會、具公信力農產行銷平台，或向熟識的果農購買，切勿貪圖異常低價的網路推銷，若遇有疑慮交易情事，可撥打165反詐騙專線或110查證，防堵詐騙集團趁機斂財。