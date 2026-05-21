台南永康精華區崑大路市地重劃 4.337公頃公告10月啟用

台南市政府推動「永康崑大路市地重劃區」、即日起到6月17日辦理土地分配結果公告及閱覽作業，重劃工程預計7月竣工，陸續辦理工程驗收程序、今年10月啟用。

永康崑大路市地重劃區面積約4.337公頃，鄰近國道一號與崑山科大生活圈。市府表示，規畫初期便將「防災與宜居」納入核心考量，在區內設置具備滯洪功能特色公園，期望海綿城市綠工法改善排水壓力，提供高品質休憩綠地，帶動崑大生活圈轉型升級。

地政局長陳淑美表示，重劃後可提供住宅區土地面積2.583公頃，開闢公園兼兒童遊樂場、廣場、停車場、道路等公共設施，面積約1.735公頃公設用地。規畫設計獲2023國家卓越建設獎，為融合在地文史記載脈絡，特別以古籍記載當地鯽魚潭意象打造兼具滯洪功能的特色公園與新設停車場空間，重劃開發方式優化永康門戶交通，解決在地淹水舊患並活化土地利用、提升整體生活品質。

地政局說，重劃區土地所有權人88人，重劃前共有131筆土地，重劃後分配建國段5筆、崑山段54筆土地。已於4月2日召開共同負擔土地調整分配原則暨土地分配草案說明會。土地分配結果資料已郵寄各土地所有權人、公告期間可至永康區公所閱覽相關圖冊，現場人員可協助閱覽。

地政局說，公告期間屆滿後市府依程序辦理土地分配異議處理、地籍整理及土地登記等相關作業，可望年底完成點交土地予各土地所有權人管理使用。若對分配結果有異議，可洽地政局區段徵收科，電話06-2991111#6212，或於公告期間書面提出異議，郵寄至台南市新營區民治路36號地政局區段徵收科。未提出異議分配結果於公告期滿時確定。