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嘉義洪雅書房迎第1400場講座 帶領大眾品酒品人生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
洪雅書房店內還有一隻黏人的可愛店貓。記者李宗祐／攝影
洪雅書房店內還有一隻黏人的可愛店貓。記者李宗祐／攝影

濁水溪以南最活躍的社運書店嘉義市洪雅書房，昨天晚上舉辦一場別開生面的威士忌品嘗會。這場活動不僅帶領大眾品酒品人生，更象徵書店歷經玉山旅舍火警後整理重新出發，持續致力於地方人文藝術交流。

這場滿1400場的周三講座突破過往模式，特別邀請「跟著威士忌去浪遊」專欄作家朱逸恆，分享蘇格蘭小島如何創造出風靡全球的麥芽威士忌。活動由嘉頌重奏團公關長毛嘉婧帶來百萬黃金長笛演奏，讓現場民眾感受管弦樂的美好，並認識辦了超過30年的嘉義市管樂節。

昨晚除了品嚐以「泥煤之王」著稱的蘇格蘭重泥煤單一麥芽威士忌品牌雅柏（Ardbeg），店主還特別準備日本威士忌「余市」、「宮城峽」考驗主講人，朱逸恆也帶來源自蘇格蘭小島的威士忌，讓參與者共同品味強烈泥煤與麥芽甜美平衡的細緻口感。

洪雅書房近27年來搬遷過三個地方，舊址位於長榮街，現已搬遷至東區義教東路110號新址。全新打造的複合式老派空間，店內還有一隻黏人的可愛店貓，現場除了書籍展售外，也提供超好吃的鬆餅、咖啡、茶、無咖啡因飲料與各式在地農產雜貨，成為民眾看書交流的舒適空間。

書店持續推出多元的帶狀活動，除了昨天滿1400場的傳奇周三講座外，今天晚上七點也將接續舉辦家永實的單車環島讀書會。回顧過去，洪雅書房27年來在假日舉辦的營隊、工作坊或親子活動高達近千場，參與的社會環境議題也有百場，十年前更發起自然農法水稻栽培，從育種到收割、販賣，並曾修護經營兩間木建築，其中著名的玉山旅社可惜已遭燒毀。

洪雅書房由店主余國信在1999年創立，是嘉義市最知名的獨立書店。書店名字「洪雅」HOANYA，日治時期對雲嘉地區部落的統稱，藉此喚起大眾對於消逝本土文化與土地的關懷。書店不賣主流暢銷書，而是深耕台灣歷史、原住民、環境生態及台灣文學等專櫃，早期講座邀請翁榮炫、莊孟憲、蘇銀添、張恆嘉、陳清圳、許乃懿、蔡刀等人分享，至今仍是嘉義在地推動社會運動與文化資產保存的核心基地。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

洪雅書房除了書籍展售外，也提供超好吃的鬆餅、咖啡、茶、無咖啡因飲料與各式在地農產雜貨，成為民眾看書交流的舒適空間。記者李宗祐／攝影
洪雅書房除了書籍展售外，也提供超好吃的鬆餅、咖啡、茶、無咖啡因飲料與各式在地農產雜貨，成為民眾看書交流的舒適空間。記者李宗祐／攝影

洪雅書房由店主余國信創立，是嘉義市最知名的獨立書店，27年來舉辦的營隊、工作坊或親子活動高達近千場，參與的社會環境議題也有百場。記者李宗祐／攝影
洪雅書房由店主余國信創立，是嘉義市最知名的獨立書店，27年來舉辦的營隊、工作坊或親子活動高達近千場，參與的社會環境議題也有百場。記者李宗祐／攝影

洪雅書房除了書籍展售外，也提供超好吃的鬆餅、咖啡、茶、無咖啡因飲料與各式在地農產雜貨，成為民眾看書交流的舒適空間。記者李宗祐／攝影
洪雅書房除了書籍展售外，也提供超好吃的鬆餅、咖啡、茶、無咖啡因飲料與各式在地農產雜貨，成為民眾看書交流的舒適空間。記者李宗祐／攝影

洪雅書房近27年來搬遷過三個地方，現已搬遷至東區義教東路110號新址，全新打造的複合式老派空間。記者李宗祐／攝影
洪雅書房近27年來搬遷過三個地方，現已搬遷至東區義教東路110號新址，全新打造的複合式老派空間。記者李宗祐／攝影

洪雅書房店主余國信（右）邀請嘉頌重奏團公關長毛嘉婧（左）帶來長笛演奏，讓現場民眾感受管弦樂的美好，並認識嘉義市管樂節。記者李宗祐／攝影
洪雅書房店主余國信（右）邀請嘉頌重奏團公關長毛嘉婧（左）帶來長笛演奏，讓現場民眾感受管弦樂的美好，並認識嘉義市管樂節。記者李宗祐／攝影

洪雅書房昨晚舉辦一場別開生面的威士忌品嘗會，邀請威士忌專欄作家朱逸恆，分享蘇格蘭小島如何創造出風靡全球的麥芽威士忌。記者李宗祐／攝影
洪雅書房昨晚舉辦一場別開生面的威士忌品嘗會，邀請威士忌專欄作家朱逸恆，分享蘇格蘭小島如何創造出風靡全球的麥芽威士忌。記者李宗祐／攝影

蘇格蘭 濁水溪 嘉義

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