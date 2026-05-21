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嘉義市鐵路高架啟動考古搶救發掘計畫　鐵道遺址地下文化層開挖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土。繼去年發現日治時期轉車台遺構列古蹟保存，考古團隊又在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，希望重大工程施工，同步開挖保存文化資產。市府文化局文資委員會定6月1日審議，針對地下文化層保存、遺址清理與後續維護作業討論，避免珍貴文資因工程推進遭破壞。

考古團隊指出，出土木構機關庫，年代可追溯1908年台灣縱貫線通車初期，當時嘉義車站是南北鐵道運輸重要節點，機關庫與轉車台肩負列車維修與調度功能，見證嘉義台灣鐵道史重要地位。除鐵道遺址，工程區域陸續發現早期聚落、番仔溝等文化遺跡，顯示嘉義地底保留豐富人文發展痕跡。考古團隊認為，高架化工程不只是交通建設，更成為重新認識嘉義歷史重要契機，透過考古搶救發掘計畫，記錄保存先民留下文化資產。

鐵道局中部工程分局指出，高架嘉義車站今年進入站體範圍開挖作業，在表土下80至100公分處採平斗探挖過程，陸續由考古監看人員發現文化層A及磚造、木造遺構，相關出土文物遍及站體開挖範圍，為確保相關文資保存及維護，市府文化局分別於3月19日、4月2日及27日邀集文資委員現勘討論。

決議「文化層」依出土文物分布情形，採「考古搶救發掘」或「局部清理與標本採集」方式進行，考古團隊所提遺構，缺乏直接文獻及歷史依據，不符「歷史建築登錄基準」，依文資法及核定「移置保存計畫」辦理。

配合考古搶救，調整部分工區施工方式。已完成文物清理、測繪紀錄、3D掃描與移置保存範圍確認，施工團隊同步進行場地整理、篩土與覆工板架設等工程，由考古團隊全程監看開挖作業，持續進行文化層清理與調查。鐵路高架化屬國家重大建設，除推動工程進度，也會兼顧文化資產保存，透過工程與考古並行方式，讓城市發展與歷史記憶共存，留下珍貴鐵道文化見證。

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程持續推進，地下遺構接連出土，考古團隊在施工的高架嘉義車站工區，挖掘日治1908年興建木構機關庫遺址，雖未列入歷史建築，但隨著遺跡現身，考古團隊提報「考古搶救發掘計畫」，市府文化局文資委員會定6月1日審議。 記者魯永明／攝影

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