舞者鳳凰花海下起舞美如畫 民雄表藝中心鳳凰花盛開點燃畢業季

又到了鳳凰花開、驪歌響起畢業季節，嘉義縣民雄鄉表演藝術中心園區鳳凰花盛開，火紅豔麗綻放枝頭，與園區閩南式紅磚建築相互輝映，形成充滿詩意景致，吸引遊客賞花、攝影愛好取景拍照；嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團進駐表藝中心，日前在園區舉行實驗劇場，演出「天堂路」，舞者在鳳凰花下與草地演出，以盛開火紅鳳凰花作舞台背景，舞蹈與景色互融合，形成動人藝術畫面，吸引民眾駐足欣賞。

表藝中心園區有棵位在小丘鳳凰木花況亮眼，大片火紅花海隨風搖曳，在藍天白雲襯托下迷人。攝影玩家指出，表藝術中心靠近紅磚建築旁的鳳凰木，每到5、6月盛開，總能拍出充滿南台灣風情畫面，火紅花景搭配古樸紅磚建築，構成明信片般美麗景色。

除了自然景觀吸睛，藝文演出也為鳳凰花季增添浪漫氛圍。嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團進駐表藝中心，日前在園區舉行實驗劇場，演出「天堂路」，觀眾表示，在鳳凰花海下欣賞現代舞演出相當特別，隨著微風吹拂、花瓣飄落，讓整場表演更具詩意與感染力，也展現表演藝術與自然景觀結合的獨特魅力。

表演藝術中心指出，園區種植不少豆科植物，包括鳳凰木、阿勃勒、羅望子、洋紫荊與豔紫荊等，一年四季都能欣賞不同花卉景觀。每逢鳳凰花季，是園區最受歡迎的賞花時刻。此外，園區戶外燈光設計曾獲德國設計獎與照明設計首獎肯定，夜間點燈後別有一番風情。園區由知名建築師漢寶德規畫設計，融合歷史氛圍與藝文空間特色，讓表演藝術中心成為嘉義代表性藝文展演場域。

又到了鳳凰花開、驪歌響起畢業季節，嘉義縣民雄鄉表演藝術中心園區鳳凰花盛開，火紅豔麗綻放枝頭，與園區閩南式紅磚建築相互輝映，形成充滿詩意景致，吸引遊客賞花、攝影愛好取景拍照。記者魯永明／攝影

又到了鳳凰花開、驪歌響起畢業季節，嘉義縣民雄鄉表演藝術中心園區鳳凰花盛開，火紅豔麗綻放枝頭，與園區閩南式紅磚建築相互輝映，形成充滿詩意景致，吸引遊客賞花、攝影愛好取景拍照。記者魯永明／攝影

嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團進駐表藝中心，日前在園區舉行實驗劇場，演出「天堂路」，舞者在鳳凰花下與草地演出，以盛開火紅鳳凰花作舞台背景，舞蹈與景色互融合，形成動人藝術畫面，吸引民眾駐足欣賞。記者魯永明／攝影

嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團進駐表藝中心，日前在園區舉行實驗劇場，演出「天堂路」，舞者在鳳凰花下與草地演出，以盛開火紅鳳凰花作舞台背景，舞蹈與景色互融合，形成動人藝術畫面，吸引民眾駐足欣賞。記者魯永明／攝影

又到了鳳凰花開、驪歌響起畢業季節，嘉義縣民雄鄉表演藝術中心園區鳳凰花盛開，火紅豔麗綻放枝頭，與園區閩南式紅磚建築相互輝映，形成充滿詩意景致，吸引遊客賞花、攝影愛好取景拍照。記者魯永明／攝影

嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團進駐表藝中心，日前在園區舉行實驗劇場，演出「天堂路」，舞者在鳳凰花下與草地演出，以盛開火紅鳳凰花作舞台背景，舞蹈與景色互融合，形成動人藝術畫面，吸引民眾駐足欣賞。記者魯永明／攝影

又到了鳳凰花開、驪歌響起畢業季節，嘉義縣民雄鄉表演藝術中心園區鳳凰花盛開，火紅豔麗綻放枝頭，與園區閩南式紅磚建築相互輝映，形成充滿詩意景致，吸引遊客賞花、攝影愛好取景拍照。記者魯永明／攝影