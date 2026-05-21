有的昏暗沒遮蔽、雜草叢生…台南安南區公車站待改善

台南市政府優化公車路網也鼓勵市民多搭公車，但人口快速增加的安南區，公車站點雜草叢生、荒涼引起民怨，議員昨質詢指公車族多是學生或長者，站點環境老舊且缺乏基本設施，影響候車品質，也讓居民擔心安全問題。

交通局長王銘德說，將全面盤點既有公車站牌設施與周邊候車環境，針對站牌老舊、資訊不清、環境髒汙、候車空間不足等情形，持續巡查維護並逐步改善，提供市民更友善、舒適的公共運輸服務。

市議員蔡麗青質詢說，安南區部分公車站點環境老舊且缺乏基本設施，有家長反映，沒有燈光很灰暗，雜草叢生很荒涼，不只是小孩子不安全，連成人晚上都不敢在那邊，且高齡長者候車同樣辛苦，連一個遮陽的地方都沒有，長者都要曝曬一到兩個小時，才等得到一班公車，所以整個公車站的設備一定要升級。

蔡麗青指出，安南區幅員廣大，經盤點後，類似情況的站點約有十座，多數都位於較偏僻地區，市府要盡速改善，加強設施升級。

交通局表示，台南去年度公車運量達一六七八萬人次，較前一年度一五九四萬人次成長約百分之五點三，會持續辦理站牌清潔、檢修及資訊更新，也將檢視各站點周邊空間條件，評估增設或改善候車設施的可行性；公車站牌的部分，現同時存在傳統滾筒站牌、LED和LCD智慧站牌，以及太陽能智慧站牌等類型，未來逐年汰換老舊站牌，並優先於合適地點導入太陽能智慧站牌，提供即時到站資訊，同時提升街道景觀與候車環境品質。