雲林斗六社福大樓啟用 一條龍照顧全齡

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓昨天啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從零歲至百歲，已由成大斗六分院進駐，提供日間照護，縣府也規畫零至二歲公共托育中心，明年開始服務，提供全齡照顧。

因應少子化與高齡化挑戰，斗六市公所自籌一億八千萬元，加上衛福部及縣府分別補助八千萬元，投入三點四億元興建斗六多功能社福大樓，縣長張麗善、衛福部政務次長呂建德、成大斗六分院長何宗憲、斗六市長林聖爵等人見證下啟用。

社福大樓一樓設置社區式日照與長青食堂、老人活動中心；二樓為小規模多機能與公共托育；三樓有乒乓球教室、K書中心及多功能空間，打造跨世代共享的公共生活場域。林聖爵表示，多功能社福大樓位在雲林溪水岸園區的黃金地段，一度因原物料漲價差點蓋不起來，大家努力下終於順利完工啟用。

張麗善說，社福大樓已由成大斗六分院進駐，提供專業日間照護服務，縣府已著手規畫零至二歲公共托育中心，明年開始服務。

何宗憲表示，醫院進駐不是醫療服務延伸而已，還有在賦能、長照提供服務，成大斗六分院願意承接社福大樓日間照護，就是希望從健康的高齡者到亞健康的高齡者、急性病、急性後期照護、日照、整個居家連成一條龍服務，減輕中生代壓力，讓大家更健康、生活更幸福。