快訊

11縣市有感搖晃！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

女星「國中遭施暴性侵」惡夢糾纏18年 加害者罪名成立卻逃過坐牢

「做不完工作」台中社會局委外女員工過年陳屍辦公室 盧秀燕：今天第一次聽說

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林斗六3.4億社福大樓啟用 從0歲到百歲一站式照顧

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲，目前已由成大斗六分院進駐，提供日間照護，縣府也已規畫0至2歲公共托育中心，將於明年開始服務，提供全齡照顧。

因應少子化與高齡化挑戰，斗六市公所自籌1億8000萬元，加上衛福部及縣府分別補助8000萬元，投入3.4億元興建斗六多功能社福大樓，今在縣長張麗善、衛福部政務次長呂建德、立委張嘉郡、成大斗六分院長何宗憲、副縣長陳璧君、斗六市長林聖爵等人見證下落成啟用。

社福大樓1樓設置社區式日照與長青食堂、老人活動中心；2樓為小規模多機能與公共托育；3樓有乒乓球教室、K書中心及多功能空間，打造跨世代共享的公共生活場域。林聖爵表示，多功能社福大樓位在雲林溪水岸園區的黃金地段，籌建過程很辛苦，一度因原物料漲價差點蓋不起來，幸好在大家的努力下，終於順利完工啟用。

衛福部政務次長呂建德指出，社會福利不分黨派，感謝立委劉建國、張嘉郡在立法院為雲林爭取斗六社福大樓，提供0歲至百歲的全齡照顧，也期待立院能趕快通過中央總預算，照顧更多長輩、孩子。

張麗善說，社福大樓已由成大斗六分院進駐，提供專業日間照護服務，縣府已著手規畫0至2歲公共托育中心，將於明年開始服務。張嘉郡也表示，相信在大家共同的努力之下，住斗六一定會越來越幸福。

何宗憲表示，醫院進駐不是醫療服務延伸而已，還有在賦能、長照提供服務，成大斗六分院願意承接社福大樓日間照護，就是希望從健康的高齡者到亞健康的高齡者、急性病、急性後期照護、日照、整個居家連成一條龍服務，減輕中生代壓力，讓大家更健康、生活更幸福。

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲。記者陳雅玲／攝影

斗六 雲林 張麗善

延伸閱讀

看見幸福台灣／雲林縣長張麗善 建構青年創業大縣

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

520政院撒利多 彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

「粉紅超跑」到場祈福 童綜合白沙屯媽祖醫院開工

相關新聞

雲林35對新人520甜蜜完婚 張麗善催生：每對至少生3胎

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。縣長張麗善證婚並鼓勵新人「增產報國」，直言「期許每一對新人都能夠至少生三胎」。

雲林斗六3.4億社福大樓啟用 從0歲到百歲一站式照顧

雲林縣斗六市多功能社會福利大樓今落成啟用，整合長照服務、托育中心、長青食堂及健康促進等功能，服務對象從0歲至百歲，目前已由成大斗六分院進駐，提供日間照護，縣府也已規畫0至2歲公共托育中心，將於明年開始服務，提供全齡照顧。

連日降雨嘉義奮起湖不再有異味 肖楠木步道飄清香

嘉義縣奮起湖4月時因乾旱造成溝渠飄臭味；文觀局今天表示，上週連下幾天大雨，異味已消除，肖楠木步道日前也整修完工，正飄散著...

串聯南科、安南區 台南捷運黃線路廊規畫遇「這些挑戰」

台南市安南區發展快速，捷運黃線雖列入優先路網，但比起其他路線進度落後三、四年，交通局回覆議員總質詢時說明黃線進度，已爭取中央可行性研究經費並進入規畫階段，但從南科延伸至安南區、銜接市區的路線仍面臨多項挑戰，包括路廊選擇、用地取得及跨越鹽水溪等問題。

民進黨嘉義縣市黨部主委周日改選 縣市2競爭者獨自參選動機曝

民進黨嘉義縣市黨部主委周日改選，縣市都出現競爭，嘉市由現任主委「綠色友誼連線」黃大祐議員尋求連任，遭市議員提名參選人許明對二度挑戰；嘉縣由「英系」推派民雄鄉前鄉長何嘉恒對上前議員黃嘉寬，形成雙雄對決。不過，許明對、黃嘉寬都無派系支持，獨自參選，2地選情平和。

區長與公所司機聯手 台南六甲公所發表新書走讀在地

台南市六甲區公所今天舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，由公所司機林志強36張鳥禽畫作，搭配區長陳啓榮操刀題詩，透過「詩畫合一」文創形式，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。