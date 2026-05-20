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台南首處鄰近南科園區社宅 新市安居將招租

中央社／ 台南20日電

內政部協同國家住宅及都市更新中心在台南市新市區興建的第1處社會住宅「新市安居」，有套房型及2房型共670戶，將從22日起受理申請，盼照顧鄰近南科園區地區民眾居住需求。

台南市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，「新市安居」社宅是中央在台南市新市區興建招租的第1處社會住宅，提供套房型498戶及2房型172戶，共670戶社會住宅，由內政部協同國家住宅及都市更新中心在鄰近南部科學園區台南園區地點推動，照顧民眾居住需求。

都發局指出，國家住宅及都市更新中心本次同步辦理新市安居招租及台南市東區「新都安居A」候補招租，皆已於5月12日公告，民眾可於受理期間檢附相關文件申辦。

都發局指出，受理申請日期及時間為5月22日上午9時至6月22日晚間11時59分，可至國家住宅及都市更新中心網站「安居好室入口網」線上申請，或至實體據點申辦。新市安居案實體據點設於台南市新市區公所，新都安居A案實體據點設於新都安居A社宅現場（東區崇吉二街13號）。

台南 社宅 內政部

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