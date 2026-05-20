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雲林35對新人520甜蜜完婚 張麗善催生：每對至少生3胎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友及縣長張麗善（左一）見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友及縣長張麗善（左一）見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。縣長張麗善證婚並鼓勵新人「增產報國」，直言「期許每一對新人都能夠至少生三胎」。

今年活動以「幸福Yunlin Yes I Do」為主題，打造西式證婚場景，由張麗善、副縣長謝淑亞等人共同為新人證婚。

縣府民政處長蕭德恕表示，今年集團結婚報名開放首日即秒殺額滿，縣府也準備農特產品大禮包、生活家電等賀禮，現場更抽出首爾來回機票等大獎，替新人送上蜜月祝福。

主持人也分享多對新人愛情故事。其中，新郎王政斌與新娘許眞菱因教職在桃園相識相戀，多年前男方罹癌，因擔心無法給對方未來，主動提出分手，兩人自此失聯。沒想到3年後，男方到雲林橋頭國小任教，女方也考上雲林正式教師，還分發到同一所學校，讓兩人再度重逢，最後決定攜手共度人生，去年已完成結婚登記，故事宛如偶像劇情節。

另一對新人蔡小姐與先生則愛情長跑9年，今年3月完成登記結婚，原本打算簡單辦理，後來認為婚姻仍需要儀式感，因此報名參加集團結婚，希望留下難忘回憶。

張麗善表示，婚姻是人生重要時刻，也是難得緣分，經營家庭並不容易，夫妻必須互敬互愛、互信互諒，秉持初心共同打造幸福家庭，她也祝福新人永浴愛河、白頭偕老、早生貴子。

她說，看到許多家屬到場觀禮相當感動，面對少子化問題，她當場向新人喊話，「現在少子化太嚴重了，所以我們期許每一對新人都能夠至少生三胎。」希望孩子、人才可以越來越多，國家也能夠更加興旺，培育人是大家共同的義務與責任。

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，新郎王政斌（左）與新娘許眞菱（右）曾分手3年，卻有緣在同一職場重逢，兩人已於去年完成登記結婚。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，新郎王政斌（左）與新娘許眞菱（右）曾分手3年，卻有緣在同一職場重逢，兩人已於去年完成登記結婚。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，選在象徵「我愛你」的5月20日登場，35對新人在親友見證下完成浪漫婚禮儀式。記者陳雅玲／攝影

新人蔡小姐（左）與先生（右）則愛情長跑9年，今年3月完成登記結婚，原本打算簡單辦理，後來認為婚姻仍需要儀式感，因此報名參加集團結婚，希望留下難忘回憶。記者陳雅玲／攝影
新人蔡小姐（左）與先生（右）則愛情長跑9年，今年3月完成登記結婚，原本打算簡單辦理，後來認為婚姻仍需要儀式感，因此報名參加集團結婚，希望留下難忘回憶。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，新郎王政斌（右）與新娘許眞菱（左）曾分手3年，卻有緣在同一職場重逢，兩人已於去年完成登記結婚。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，新郎王政斌（右）與新娘許眞菱（左）曾分手3年，卻有緣在同一職場重逢，兩人已於去年完成登記結婚。記者陳雅玲／攝影

張麗善 雲林 謝淑亞

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