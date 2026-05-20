連日降雨嘉義奮起湖不再有異味 肖楠木步道飄清香

嘉義縣奮起湖4月時因乾旱造成溝渠飄臭味；文觀局今天表示，上週連下幾天大雨，異味已消除，肖楠木步道日前也整修完工，正飄散著淡雅清香，歡迎遊客前來。

嘉義縣文化觀光局告訴中央社記者，到阿里山旅遊一定不能跳過奮起湖，這裡是許多旅客心中的經典山城，不僅保留濃厚的鐵道文化底蘊，更有令人流連忘返的山林步道景致。

文觀局指出，奮起湖老街沿途可見各式充滿在地風味的特色美食，像是傳統草仔粿、香氣十足的檜木甜甜圈，以及沁涼消暑的阿里山愛玉，都是遊客必嚐的人氣小吃。

此處的肖楠木步道，更是奮起湖療癒魅力的象徵。漫步其中，林間瀰漫淡雅木香，彷彿每踏出一步，內心煩憂便隨之沉澱，讓人感受到山林帶來的寧靜與洗滌。

文觀局表示，奮起湖假日遊客量可達數千人次，帶來大量污水，冬季少雨易造成溝渠、野溪發臭，但時序已從春天邁向夏天，近日午後持續下雨，經雨水不斷沖刷，整體環境已恢復清新。

林保署嘉義分署指出，奮起湖肖楠母樹林步道海拔高度約1400公尺，區內主要為民國前一年栽植的肖楠木，蓊鬱茂盛且環境清靜幽雅。肖楠木是台灣貴重針葉五木之一，常被用為建築、家具、棺木、雕刻及裝飾用材，其木屑芬芳清香，俗稱淨香，可用來製作線香。