臺南大型就博會5/23登場

照片取自臺南市政府

6月畢業季即將來臨，為提供求職者更多就業機會，臺南市政府舉辦今年第2場大型就業博覽會，將於5月23日上午9-12點在南臺科技大學登場。

臺南市長黃偉哲表示，市府非常重視市民朋友的就業需求，也持續打造台南成為更完善的投資與就業環境。自從就任以來，台南市的招商成果累計新增達2千餘件投資案，也吸引投資金額逾 3千億元，並累計增加逾6.5萬個就業機會。不僅帶動城市發展，也創造更多在地就業機會。

黃偉哲市長指出，本次就業博覽會除提供求職媒合，現場還有職涯諮詢及勞動法令釋疑的服務，並設置「AI模擬面試」專區，協助年輕朋友提升面試與求職能力市府希望透過大型就博會，協助青年順利接軌職場，也讓企業找到優秀人才，打造「希望家園」願景，讓更多年輕人願意留在臺南發展。

副市長姜淋煌表示，6月份是畢業季，本次除科技產業外，尚有服務業、製造業等91家廠商聯合徵才，提供超過5千個職缺，歡迎畢業生及求職者至就業博覽會尋找良機，讓畢業後能立即就業。

市府勞工局說明，本次就業博覽會參加廠商包括臺積電、臺灣矽科宏晟科技、緯穎智造、矽品精密工業、臺灣穗高科技、聯亞科技、艾爾斯半導體、官田鋼鐵、富雅居實業、美喆國際企業、金豐盛食品、瓜瓜園企業、廣吉食品、雲雀國際、和德昌(麥當勞)、忕吉小吃(添好運)、碳佐麻里、全家便利商店、日商樂比亞等91家，提供5,557個工作機會，其中6成以上職缺薪資超過3萬5千元。

此外，當天還提供「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」及「CPAS職業適性診斷」等貼心服務；同時因應產業市場對於AI工具應用的重視，勞工局也在就博會導入「AI模擬面試」，求職者可透過與AI模擬面試互動過程中，提升面試對談、資料準備等求職技巧。

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