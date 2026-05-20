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蔴荳社尪祖夜祭復辦第8年 麻豆尪祖廟三元宮廣場舉辦

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

蔴荳社尪祖夜祭19日於麻豆尪祖廟三元宮廣場舉辦，台南市長黃偉哲、台南市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran、立法委員陳亭妃、台南市議員Ingay Tali穎艾達利、余柷青、陳昆和及陳秋宏等人皆親自到場祝賀。

文化的延續，不只存在於儀式之中，更融入日常生活裡。蔴荳「尪祖」夜祭於108年5月7日恢辦，迄今已第8個年頭。聚落族親為延續珍貴的西拉雅族文化，於夜祭前五周即開始召集在地姊妹，一同學習，並由聚落資深幹部教導吟唱牽曲和腳步，在一次次的準備過程中體會文化所乘載的情感與記憶。

市長黃偉哲表示，由衷感謝西拉雅族親長期以來對傳統文化的細心維護與傳承。祭典儀式與供品雖然樸實簡單，字裡行間與儀式之中，更深深蘊藏著先民開拓這片土地的奮鬥歷史。今晚的夜祭除了完整呈現「牽曲」課程的傳承成果，更串聯了在地及具代表性的文化表演，也在台灣社會中形塑出獨特的地方文化。

台南市政府原住民族事務委員會白惠蘭 Salau Kaljimuran主任委員指出，蔴荳社尪祖夜祭每年也吸引許多國內外學者，以及關心西拉雅傳統文化及慶典祭祀禮儀之文史工作者參與，感謝各社族親共同協助蔴荳聚落復振西拉雅文化，展現族群凝聚力，市府原民會也會持續扶持在地協會社團，共同促進西拉雅文化的永續發展。

聚傳媒

西拉雅 黃偉哲 台南

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