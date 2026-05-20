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嘉縣議員質詢輕軌延伸朴子 翁章梁：短期改善實體交通、長期通盤規畫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃嫈珺質詢輕軌延伸朴子，縣長翁章梁表示短期改善交通長期通盤規畫。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃嫈珺質詢輕軌延伸朴子，縣長翁章梁表示短期改善交通長期通盤規畫。圖／翻攝畫面

嘉義縣議會今天召開定期會施政總質詢，縣議員黃嫈珺針對「嘉義大眾捷運藍線建設計畫」（高鐵嘉義站至嘉義市區）提出質詢，強力要求縣府應將輕軌延伸至朴子市與東石，落實海區的交通戰略部署。縣長翁章梁回應，現階段會以高鐵站為中心進行整體交通規畫，短期內先解決公路交通瓶頸，長期的軌道建設則需視未來人口量能動態調整，並直言在最後半年任內要完成行政程序「時間上來不及」。

嘉義市目前推動的輕軌藍線計畫總長15.06公里，其中嘉義縣段就佔了約8.5公里 。黃嫈珺在質詢時引述科學數據指出，嘉義高鐵站去年旅客人次達671萬，在全台12個高鐵站中排名第九；台鐵嘉義站則有745萬人次，兩者總運量高達1400萬人次。她擔憂，選後中央核定嘉義市輕軌的機會非常大，若嘉義縣沒有同步提出海區延伸版本，太保市、朴子市及整個嘉義海區將面臨嚴重的邊緣化危機 。

黃嫈珺表示，雖然目前高鐵特區、台積電封裝廠、馬稠後產業園區及華泰名品城（華泰Outlet）正逐步形成科技產業軸線，但若缺乏軌道大眾運輸，所有工程師與就業人口的消費生活核心仍會被吸回嘉義市。不能因為目前沒有那個人口量就抱持觀望態度，縣府應引進現代化輕軌概念，串聯台積電特區、嘉科、無人機園區與朴子市區，甚至活化舊有的台糖五分車鐵道。她更感性喊話，若翁章梁縣長能在任內向中央提出輕軌延伸朴子的計畫書，她願意在未來輕軌完工時自費購置花蓮墨玉為其「立碑留名」。

縣長翁章梁表示，大眾捷運系統造價極為高昂，且因為嘉義縣段所佔土地比例較高，縣府未來需要負擔的配合款將遠遠超過嘉義市。翁章梁說明，縣府目前已請建設處與規畫單位進行嘉義縣交通總體規畫，係以高鐵站為中心來建構未來延伸輕軌的路線。他預估，包含高鐵重畫區、縣治特區及特定區等三大重畫區，在未來10年內人口有機會進駐並達到10萬人。

面對黃嫈珺要求在最後半年任期內向中央遞交計畫書的訴求，翁章梁面露難色並婉拒立碑的好意。他回應，這不是能力做不到，而是行政程序與時間上真的來不及，都市發展到多少人口量、何時需要捷運，中央都有嚴格的評估標準，計畫沒有那麼容易。他強調，在長期輕軌計畫仍在討論階段的同時，縣府短期的重點是即刻解決現有的交通瓶頸。

目前縣府正全力推進幾項短期交通改善方案，包含台積電進駐廠區前方的嘉58線拓寬、針對鹿草交流道及祥和交流道的改善等 。

翁章梁 輕軌 朴子

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