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太保市預算大戰下最後通牒 嘉義縣長翁章梁允諾周五裁決

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
太保市預算案遲未核定引發地方民怨，縣長翁章梁承諾周五下班前裁定。圖／翻攝畫面
太保市預算案遲未核定引發地方民怨，縣長翁章梁承諾周五下班前裁定。圖／翻攝畫面

嘉義縣太保市公所與市代表會因115年度總預算案歷經半年僵局，公所日前依法提請縣府逕行裁決，至今仍無結果。縣議員詹琬蓁今天於定期會上火力全開，連番質詢縣長翁章梁及祕書長羅木興，強烈質疑縣府行政效率牛步、刻意刁難。面對議員揚言發動群眾抗議的壓力，縣長翁章梁最終當場做出具體承諾，將於本周五下班前完成裁決。

祕書長羅木興今日受邀至定期會就該預算案進行備詢。詹琬蓁質疑，這幾年預算的協商或方案，縣長都說是秘書長主持。她強烈質疑協商流於形式，羅木興在協商會議中僅負責主持，根本不清楚實質爭議，秘書長對此回應，他是因為公所與代表會無法達成共識，才依法邀集雙方進行協調，扮演兩造協商的角色。

詹琬蓁拿出數據資料，強烈駁斥代表會以歲入歲出不平衡、短絀近8000萬元為由拒審的說法。她強調，太保市公所目前公庫現金尚有4億4千900多萬元的結餘款，依據法律規定，得以歷年歲計剩餘款撥補重大建設短絀，在並未舉債的情況下完全合法，水上鄉等其他鄉鎮也有相同編列前例，痛批代表會不審預算卻天天提建設案。

詹琬蓁更在議事廳公開播放民進黨籍立委蔡易餘過去在立法院諷刺「以立法權凌駕行政權、惡搞杯葛預算」的影片。詹琬蓁藉此反諷，如今在太保市上演杯葛戲碼、扼殺地方發展與社會福利的正是代表會中的民進黨多數派。她進一步舉出內政部對嘉義市及花蓮縣政府總預算的核定案例，強調內政部皆在法定一個月期限內全數通過，痛批嘉義縣政府超過一個月仍未依法裁決，根本是在硬拗和拖延。

詹琬蓁嚴厲警告，太保市民的權益已經被犧牲了快半年，預算案攸關市民權益，如果再不裁定，地方百姓就要發動抗議。面對議員接連拋出的法律依據與群眾抗議壓力，縣長翁章梁一改過去的保守態度。雖然他一度武斷強調必須站在守護地方財政紀律與健全的角度進行通盤考量，但在詹琬蓁步步進逼下，最終公開做出了具體讓步。

縣長翁章梁明確表示，本案將在財政紀律原則下，於本周五下班前裁決。此承諾也為延宕半年的太保市預算大戰，劃下了決定性的期限。

縣議員黃榮利希望翁章梁確實會在周五給予明確裁決，不然下周一不排除與市民到縣府抗議。

詹琬蓁 翁章梁

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