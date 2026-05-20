串聯南科、安南區 台南捷運黃線路廊規畫遇「這些挑戰」

台南市安南區發展快速，捷運黃線雖列入優先路網，但比起其他路線進度落後三、四年，交通局回覆議員總質詢時說明黃線進度，已爭取中央可行性研究經費並進入規畫階段，但從南科延伸至安南區、銜接市區的路線仍面臨多項挑戰，包括路廊選擇、用地取得及跨越鹽水溪等問題。

市議員蔡麗青上午市政總質詢關注，安南區大眾捷運黃線規劃進度及周邊交通建設，呼籲市府應加速推動，黃線要避免因其他路線有狀況而延宕，以致影響整體進度。

交通局長王銘德表示，捷運黃線自南科向西南延伸進入安南區，再銜接市區，是未來重要軌道建設之一，但亞太棒球村、安南醫院周邊多數路段缺乏既有道路，未來恐涉及徵收與路線選擇問題。此外，安南區內南北向主要道路眾多，會依人口、商業及居住分布審慎評估路廊。

蔡麗青指出，捷運完成期程動輒需十年以上，但安南區已有亞太棒球村、歷史博物館園區及未來社會住宅約1700戶開發，加上南科外溢人口與交通需求快速增加，現行道路在日前職棒球賽已出現壅塞，未來交通壓力恐進一步加劇。

蔡麗青建議，市府應同步評估南科與國道8號周邊台糖土地，規劃東西向聯絡道路，強化南科至安南區的直達交通，分散北外環及既有幹道車流，避免交通建設進度各自卡關。

王銘德回應，目前黃線並無卡關，已進入可行性研究執行階段，後續將由顧問團隊提出多方案評估，包含服務效益、經費及施工技術可行性，並將與工務、都發等單位跨局處討論用地與都市發展問題。

針對南科周邊聯外交通，王銘德指出，亞太棒球村與歷史博物館一帶與南科之間確實仍存在交通銜接缺口，未來將研議強化東西向道路串聯，並評估與北外環分流的可行性，以完善整體路網結構。

蔡麗青強調，安南區面積廣大、發展潛力高，但目前公務資源與交通建設仍相對不足，若能提前完善道路與軌道銜接，有助帶動南科經濟效益外溢至安南區。