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台南首間自營選物店亮相 結合古蹟與本土語言打造「let’s asobi」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市文化局今在愛國婦人會館設置「let’s asobi」選物店，結合文創商品、台語環境與城市意象。圖／南市文化局提供
台南市文化局今在愛國婦人會館設置「let’s asobi」選物店，結合文創商品、台語環境與城市意象。圖／南市文化局提供

台南文化局今在愛國婦人會館舉辦「let’s asobi」選物店暨本土語言環境建置體驗活動，並由市長黃偉哲宣告首間自營選物店正式亮相，該選物店也將是城市人氣IP「巷仔Niau」的家，將結合文創商品、台語環境與城市意象，打造兼具觀光與文化特色的新據點。

文化局表示，「let’s asobi」品牌靈感來自台南悠閒生活節奏，「asobi」除取自日文「遊玩」之意，也融入台語「阿縮比」語感，象徵保有生活空間與餘裕；選物店設置在愛國婦人會館「九間」空間，由佳佳百貨規畫設計，在保留古蹟原貌下，以櫃體與動線呈現圓環、大街及巷弄等臺南街景元素，營造濃厚城市氛圍。

黃偉哲提到，台南的人情味與生活步調，始終保有舒服自在的距離感，希望民眾走進店內時，也能像漫步台南巷弄般放鬆，替生活留下喘息空間。

文化局說，「let’s asobi」也將是「巷仔Niau」IP旗艦基地，成為巷仔Niau的新家，現場除販售系列周邊商品外，因應「台南運河」百年紀念，同步推出限量「台南運河龍舟款巷仔Niau」模型，預計21日中午12點開放預購。

此外，「let’s asobi」也結合文化部國家語言發展計畫，打造台語友善消費環境，透過俚語互動與生活情境設計，讓本土語言自然融入日常體驗，盼推動台語生活化與年輕化。

台南市長黃偉哲邀請民眾一起體驗「巷仔Niau」的文創魅力與專屬玩法，感受台南慢活時光。圖／南市文化局提供
台南市長黃偉哲邀請民眾一起體驗「巷仔Niau」的文創魅力與專屬玩法，感受台南慢活時光。圖／南市文化局提供

台南市文化局今在愛國婦人會館舉辦「let’s asobi」選物店暨本土語言環境建置體驗活動，並宣告首間自營選物店正式亮相。圖／南市文化局提供
台南市文化局今在愛國婦人會館舉辦「let’s asobi」選物店暨本土語言環境建置體驗活動，並宣告首間自營選物店正式亮相。圖／南市文化局提供

台南 文化局 黃偉哲

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