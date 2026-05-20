民進黨嘉義縣市黨部主委周日改選 縣市2競爭者獨自參選動機曝

民進黨嘉義縣市黨部主委周日改選，縣市都出現競爭，嘉市由現任主委「綠色友誼連線」黃大祐議員尋求連任，遭市議員提名參選人許明對二度挑戰；嘉縣由「英系」推派民雄鄉前鄉長何嘉恒對上前議員黃嘉寬，形成雙雄對決。不過，許明對、黃嘉寬都無派系支持，獨自參選，2地選情平和。

嘉義市黨部主委黃大祐是前主委、議員黃露慧胞弟，姐弟皆為民進黨綠色友誼連線代表人物，父親是已故十連霸議員黃正男，家族在嘉義市綠營基層實力雄厚，長期深耕地方占現任優勢，普遍看好順利連任。面對許明對再度挑戰，黃大祐態度從容，強調平常心看待，認為「有競爭才有進步」，視此次競爭為黨內民主展現。

挑戰者許明對曾任劉厝里長，再度投入主委、議員選舉，他說，參選動機挺黨提名市長參選人王美惠，若王美惠勝選，加上議員東西區提名8席當選，實現完全執政，若當選主委，將做市長後盾推展市政。市黨部說，符合投票資格黨員共4411人，市代表32人選30席，全國黨代表7席同額選舉。

嘉縣民雄鄉前鄉長何嘉恒與前議員黃嘉寬競爭，2人曾在鄉長初選競爭，再度競爭黨部主委。何嘉恒基層深厚，歷任5屆鄉代表、鄉代會主席，曾任縣府秘書及民間團體幹部。何提出「強化黨員向心力與榮譽感」政見，規畫建立有效率的LINE聯繫平台，讓黨員與黨部無縫接軌，培育青年投入公共事務，為民進黨注入新血，延續綠色執政品質。

黃嘉寬說，自己沒派系支持，獨立參選，參選並非針對何嘉恒，登記不知道對方也要選。政見訴求「清廉、服務、團結」，從政堅守廉潔與愛鄉土核心價值，重建鄉親信任，深化基層服務，延續義消團隊精神，推動團隊合作為年底選舉奠定基礎。

縣黨部表示，周日投票時間上午8時至下午4時，在15鄉鎮市活動中心設投票所。18鄉鎮市只有阿里山、番路及大埔等3鄉未設投票所，集中中埔鄉投票。投票黨員共4077人，縣代表及全國黨代表同額選舉。