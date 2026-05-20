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區長與公所司機聯手 台南六甲公所發表新書走讀在地

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市六甲區公所司機林志強（左）與區長陳啟榮聯手創作，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所司機林志強（左）與區長陳啟榮聯手創作，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影

台南市六甲區公所今天舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，由公所司機林志強36張鳥禽畫作，搭配區長陳啓榮操刀題詩，透過「詩畫合一」文創形式，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。

林志強為公所司機，饒富繪畫天份，常利用公務餘暇觀察在地生態，以大膽細膩筆觸描繪出包括水雉、翠鳥、麻雀、八色鳥、大冠鷲、藍腹鷴、環頸雉、台灣藍鵲、黑面琵鷺等30多種鳥禽，作品栩栩如生。

而素有「文青區長」之稱的陳啓榮，多年來透過詩詞、文學與攝影來推廣地方文化，這次則針對36件畫作每種鳥禽的生物特性與神韻撰寫生動詩作，讓作品不僅有視覺張力，更具文學深度。

六甲區公所指出，此次印刷共500本，將分批寄給全國縣市圖書館與南市各區圖書館典藏，也會送給六甲轄區學校優秀畢業生。

而出身六甲的南六企業董事長兼創辦人黃清山也全額贊助本書印刷費，封面題字邀請精通書法創作的公所退休人員張孟權「軻三老師」撰寫。

六甲公所指出，希望透過這本專書的出版，希望將六甲的生態亮點影像化與文學化，讓更多人透過這些畫作，進一步認識六甲生態之美。

而六甲落羽松近年爆紅，其實六甲山區生態猶如人仙境，如美麗秘境夢之湖、水流東貝殼化石、百年古廟王爺廟與西口小瑞士等美景，都值得賞遊。

台南市六甲區公所今舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所今舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影

台南市六甲區公所今舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所今舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影

台南市六甲區公所今舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影
台南市六甲區公所今舉辦「鳥語花香」專書新書發表會，帶領讀者走讀，體會六甲生態之美。記者謝進盛／攝影

圖書館 台南 台灣藍鵲

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