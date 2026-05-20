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蓋好快一年不能用？ 南市新手爸爸議員蔡宗豪批公托牛步

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡宗豪總質詢台南公托進度，成德里活動中心公托快一年還無法招生，市長黃偉哲也認爲行政效率可再加快。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡宗豪總質詢台南公托進度，成德里活動中心公托快一年還無法招生，市長黃偉哲也認爲行政效率可再加快。記者吳淑玲／翻攝

國民黨台南市議員蔡宗豪剛升格「新手爸爸」，今天市政總質詢關注公托進度與托育安全網 ，其中成德里多功能活動中心完成快1年，公托至今無法上路，市長黃偉哲也表示，行政效率要提高。

蔡宗豪關注，北區區政大樓托育中心究竟何時完工？對於社會局長郭乃文回覆年底相當不滿，要求具體日期，

郭乃文說，以完工立場來看，預估 9 月、10 月就可以完成，但受限於合約，正式合約期程是排在 11 月。

蔡宗豪更指「北區成德里活動中心」問題更嚴重，批該活動中心兼具停車場等多功能用途，早在去年8 月 19 日就已經完工，至今快滿一年卻毫無下文，公托開辦進度形同無限期擱置 。

郭乃文坦言，公托因為涉及室內裝修、消防案件審查及後續的營運登記，程序較為特別，因此目前確實還無法收學生，成德里活動中心沒有雨遮，考慮到父母親帶孩子的方便性，目前正在加裝雨遮等硬體設備，希望同樣能在今年11月以前完成並真的招生。

蔡宗豪不滿表示，一個早就蓋好的活動中心，卻因為雨遮等問題拖了快一年，市府必須嚴格督促內部公務員的辦事效率，絕對要再加速，不能讓年輕家長一等再等。黃偉哲表示，行政效率應該加強。

蔡宗豪 托育 黃偉哲

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