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台南公車站牌荒涼昏暗？家長嘆「接女兒像試膽」 交通局：盤點改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明。圖／市議員蔡麗青提供
台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明。圖／市議員蔡麗青提供

台南優化公車路網也鼓勵市民多搭公車，運量也有提升，但人口快速增加的安南區，有家長反映部分公車站牌雜草叢生，而且很荒涼，「晚上去接女兒要試膽量」，議員質詢指公車族多是學生或長輩，公車站牌環境老舊且缺乏基本設施，不僅影響候車品質，也讓居民擔心安全問題。

交通局長王銘德表示，將全面盤點既有公車站牌設施與周邊候車環境，針對站牌老舊、資訊不清、環境髒汙及候車空間不足等情形，持續巡查維護並逐步改善，提供市民更友善、舒適的公共運輸服務。

台南市議員蔡麗青質詢指出，安南區部分公車站牌環境老舊且缺乏基本設施，不僅影響候車品質，也讓居民擔心安全問題。有家長反應不只是小孩子不安全，連成人晚上自己都不敢在那邊。第一就是沒有燈光，很灰暗；第二就是雜草叢生，而且很荒涼，對學童來講都非常不安全。

她也提到，高齡長者候車環境同樣辛苦，「現在烈日、夏天陽光這麼烈，連一個遮陽的地方都沒有，老人都要在下面曝曬一到兩個小時，才等得到一般公車，所以整個公車站的設備一定要升級。」

蔡麗青指出，安南區幅員廣大，經盤點後，類似情況的站點約有10座左右，多數都位於較偏僻地區，存在燈光不足、雜草叢生、缺乏遮陽設施等問題。她要求市府儘速改善：「大概有將近10座，都是這種很偏僻、荒涼、燈光不足，然後雜草叢生，沒有遮蔭的公車站牌，希望可以盡速加強設施升級。」

交通局指出，台南市114年度公車運量達1678萬人次，較113年度1594萬人次成長約5.3%，顯示公共運輸使用需求逐漸回溫。為因應市民候車需求，交通局除持續辦理站牌清潔、檢修及資訊更新外，也將檢視各站點周邊空間條件，評估增設或改善候車設施的可行性。

交通局說明，目前台南市公車站牌包含傳統滾筒站牌、LED及LCD智慧站牌，以及太陽能智慧站牌等類型。未來將依據站點使用需求、設置條件及周邊環境，逐年汰換老舊站牌，並優先於合適地點導入太陽能智慧站牌，提供即時到站資訊，同時提升街道景觀與候車環境品質。

交通局強調，公車站牌是市民接觸公共運輸服務的第一線設施，市府已委由承包廠商定期巡查、檢修及清潔保養，確保站牌結構安全、資訊清晰可辨，並避免髒汙、塗鴉影響市容。未來將持續透過盤點、巡檢、維護及更新，打造更便利、友善且舒適的公共運輸環境。

台南市議員蔡麗青質詢台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明，對主要搭公車的學生非常不安全。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡麗青質詢台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明，對主要搭公車的學生非常不安全。記者吳淑玲／翻攝

台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明。圖／市議員蔡麗青提供
台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明。圖／市議員蔡麗青提供

台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明。圖／市議員蔡麗青提供
台南公車部分站牌荒涼又缺乏照明。圖／市議員蔡麗青提供

台南 公車

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