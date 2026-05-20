國防預算遭刪衝擊無人機產業 黃偉哲：國家防衛與產業轉型恐雙雙落空

在野黨刪減4700億元國防預算，其中多項涉及無人載具發展，近期又有中部立委提案刪除無人機與反制系統相關經費，引發地方憂心。台南市政府今天表示，相關預算遭刪已對產業信心造成衝擊，恐進一步影響傳統產業升級轉型，呼籲朝野支持國防預算，全案通過。

台南市長黃偉哲表示，人工智慧發展已從虛擬互動走向實體AI與智慧機器人應用，無人機正是重要載具之一。台南市目前已將無人機應用在防疫監測、山林巡檢、農業灑水、消防救災及空汙偵測等市政治理領域，協助提升行政效率、降低第一線人員負擔。

黃偉哲指出，目前正值AI無人機發展關鍵期，各國也陸續來台尋找「非紅供應鏈」，若國防與無人機相關預算遭刪，不僅影響國家防衛，也可能讓台灣產業轉型契機落空。，希望國會能支持中央的無人機預算，不要讓地方孤軍奮戰，共同發展無人機在各領域的應用。

台南市經發局長張婷媛表示，台南已形成完整無人機供應鏈，從飛控系統、邊緣運算晶片，到馬達、結構件所需的金屬加工與塑膠射出產業，都有業者持續投入研發。隨著美國及東歐等國與台灣合作日益密切，全案通過才是對台灣無人機產業最有利的做法。

經發局指出，目前台南無人機產業涵蓋上、中、下游鏈結，從核心晶片模組、重要零組件到整機組裝與應用，均有業者進駐南科與沙崙發展。國防預算也有助業者取得軍規與資安認證，除整機廠受益外，金屬加工、塑膠與模具等傳統產業，為了配合軍規商用的採購，也正推動技術轉型。期盼朝野能支持國防預算全案通過，幫助更多傳產與基層勞工的就業。