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畢業季近 南市永康就業中心釋2000職缺媒合

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
畢業季近，南市永康就業中心將釋2000職缺媒合，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。記者謝進盛／翻攝
畢業季近，南市永康就業中心將釋2000職缺媒合，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。記者謝進盛／翻攝

畢業季近，進入求職高峰，勞動部雲嘉南分署永康就業中心自本月底至下月底將密集推出11場科技業徵才系列活動，集結南科多家科技指標廠商，總計釋出超過2000個工作機會，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。

永康就業中心表示，本系列徵才集結多家科技指標企業，涵蓋半導體製程、封裝測試、光電與雲端伺服器製造等熱門領域，協助求職民眾及轉職者掌握進入科技產業契機。

參與徵才企業，包括聯電、矽品精密、緯穎智造、奇景光電、南茂科技及台灣穗高科技等南科知名企業，提供從基層技術員到高階工程師等多元職缺

其中，5月22日在南科管理局演藝廳舉辦「矽品精密專場徵才」，預計釋出270個工作機會；矽品精密除也將於29日及6月6日在永康就業中心辦理專場招募。

6月12日則在雲嘉南分署青年職涯發展中心（台南市中西區北門路一段173號），每場提供270個面試名額，其中技術員職缺採當日錄取機制，盼吸引青年與應屆畢業生投入科技產業。

另外，6月11日則推出「南科聯合徵才活動」，緯穎智造、台灣三菱化學、台灣穗高科技、鍵祥資訊工程、台灣矽科宏晟、矽品精密、漢唐集成、東曹石英科技等12家企業參與，合計提供高達1000個職缺等多樣的職缺。

聯電也預計本月27日舉辦廠內徵才，招募約100名；緯穎智造28日下午辦理廠內徵才，釋出300個職缺，以支援AI伺服器與雲端資料中心擴產需求。

此外，楠西就業服務台本月29日下午在楠西區公所舉辦聯合徵才活動，邀集在地與鄰近企業參與，提供31個工作機會。

永康就業中心李奇玫主任表示，除提供應屆畢業生多元就業機會外，本次系列徵才活動也特別關注因產業調整、企業縮編而遭資遣的勞工需求。透過現場企業媒合，重新盤點自身技能與職涯方向，加速重返職場，相關資訊可至雲嘉南分署網站查詢，或搜尋臉書關鍵字「賈好嘉」，亦可電洽永康就業中心（06）2038560或南科就服台（06）5051411。

畢業季近，南市永康就業中心將釋2000職缺媒合，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。記者謝進盛／翻攝
畢業季近，南市永康就業中心將釋2000職缺媒合，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。記者謝進盛／翻攝

畢業季近，南市永康就業中心將釋2000職缺媒合，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。記者謝進盛／翻攝
畢業季近，南市永康就業中心將釋2000職缺媒合，請欲轉換跑道及將踏出校園學子把握機會。記者謝進盛／翻攝

職缺 徵才 矽品

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