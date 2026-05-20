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台南將軍海水淡化廠進度超前 拚後年底正式通水

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
施工中的台南將軍海水淡化廠，最新工程進度超前，工程人員加緊趕工中，力拚2028年底正式供水。記者謝進盛／翻攝
施工中的台南將軍海水淡化廠，最新工程進度超前，工程人員加緊趕工中，力拚2028年底正式供水。記者謝進盛／翻攝

施工中的台南將軍海水淡化廠，最新工程進度約28.6%，較預定進度超前約1.6%，工程人員加緊趕工中，力拚2028年底正式供水。完工後每日可提供10萬噸民生與產業用水。

台南將軍海水淡化廠位於將軍區青鯤鯓鹽田，由經濟部水利署南區水資源分署辦理，計畫總經費約209億元。第一期工程已於2024年6月開工，目前正進行大地工程及取排水管線施作，後續將陸續進入土建及設備安裝階段。

據知，截至115年5月15日整體工程進度約28.6%，較預定進度超前約1.6%，目標於117年底正式產水。

台南市副市長趙卿惠近日也前往現場了解海淡廠主體工程、取排水管線及輸配水系統推動情形。

面對當前用水吃緊，市府水利局指出，目前台南地區除透過區域水庫聯合調度及高屏溪川流水支援外，亦持續推動再生水與回收水利用。

其中永康、安平及仁德等3座再生水廠每日可供應約6.1萬噸再生水，未來預計提升至每日8.8萬噸，提供產業穩定替代水源；另全市7座水資源回收中心每日可提供約1.8萬噸放流水，可供道路清洗、植栽澆灌及緊急消防等用途，以減少自來水使用壓力。

此外，市府已完成19口抗旱井整備，每日可供應約3萬噸用水，中央配置7座大型移動式RO淨水設備亦已完成整備，可隨時投入應急使用，進一步提升整體供水調度彈性。

市府亦配合中央推動工業節水措施，要求產業自主節水5%，並透過校園與社區宣導強化全民節水意識。

關心施工中的台南將軍海水淡化廠，台南市副市長趙卿惠（右二）日前由工程人員陪同，實地了解施工情形。記者謝進盛／翻攝
關心施工中的台南將軍海水淡化廠，台南市副市長趙卿惠（右二）日前由工程人員陪同，實地了解施工情形。記者謝進盛／翻攝

台南 水利署 水資源

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