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嘉市醫療添生力軍！2年輕名醫開診所 全市中西醫診所家數比超商多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市新開幕「深呼吸診所」由耳鼻喉科名醫黃建祐（左）創立，黃建祐曾任嘉基耳鼻喉科暨睡眠醫學中心主任，長年深耕鼻科與睡眠障礙治療領域，市長黃敏惠（右）日前前往診所祝賀。圖／嘉市府提供累積好口碑
嘉市新開幕「深呼吸診所」由耳鼻喉科名醫黃建祐（左）創立，黃建祐曾任嘉基耳鼻喉科暨睡眠醫學中心主任，長年深耕鼻科與睡眠障礙治療領域，市長黃敏惠（右）日前前往診所祝賀。圖／嘉市府提供累積好口碑

嘉義市醫療資源、醫護人力與人口比例，全台名列前茅，服務擴及嘉雲南生活圈民眾，近年許多醫院年輕醫師返鄉開業，科別多元化，日前新增2家嘉義子弟創業的特色診所，提升社區醫療量能，有助落實分級醫療，為地方醫療注入新世代能量。衛生局指出，嘉市目前中西醫診所逾400家，比便利商店還多，市民就醫便利性高，有助落實分級醫療制度，減少大型醫院壅塞，讓市民社區就能獲得醫療照護。

新增2家特色診所，位於垂楊路「深呼吸診所」由耳鼻喉科名醫黃建祐創立，黃建祐曾任嘉基耳鼻喉科暨睡眠醫學中心主任，長年深耕鼻科與睡眠障礙治療領域，累積好口碑，他是陽明交大AI博士候選人，研發的RPN3專利微創鼻手術，取得台灣、日本專利，連2年登上國際權威期刊。深呼吸診所將AI導入精準醫療，提供鼻塞、打呼與睡眠呼吸中止症患者，免住院、免塞鼻棉門診微創治療，讓民眾更舒適改善睡眠品質與呼吸問題。

另家位於吳鳳南路「家澄診所」，由出身醫療世家張智博院長與游淨惠副院長夫妻經營。張智博是知名泰安牙醫張瑞峯醫師兒子，出身醫療世家，在台北馬偕醫院受完整老年醫學訓練，曾獲頒「青年醫師杏林獎」，具「在宅醫療」與「ICOPE長者功能評估」專業，游淨惠哈佛大學公衛碩士，年輕夫妻回嘉創業，契合市府推動高齡友善政策。家澄診所鄰近軍輝橋，位於東區交通要道，將成為推動「到府醫療」及「長期照顧計畫」要基層堡壘，讓長輩在社區就能享有醫學中心等級照護。

市長黃敏惠日前分別前往2家診所祝賀，肯定優秀醫療人才返鄉服務。她表示，嘉市推動「世代宜居、全民共享」城市願景，醫療資源深化與社區化是重要關鍵，年輕醫師返鄉開業，不僅讓市民享有更便利、更精準的醫療服務，也讓城市發展更具競爭力。衛生局說，年輕醫師開業反映嘉市醫療環境成熟，在大型醫院累積專業臨床經驗後，開業深耕社區，不僅發揮醫療創意理想，也讓嘉義醫療量能升級，朝高齡友善與智慧健康城市邁進。

嘉市新開幕「家澄診所」由出身醫療世家張智博院長與游淨惠副院長夫妻經營，市長黃敏惠（右）日前前往診所祝賀，與張智博父親牙醫張瑞峯交談祝福。圖／嘉市府提供
嘉市新開幕「家澄診所」由出身醫療世家張智博院長與游淨惠副院長夫妻經營，市長黃敏惠（右）日前前往診所祝賀，與張智博父親牙醫張瑞峯交談祝福。圖／嘉市府提供

嘉市新開幕「家澄診所」由出身醫療世家張智博院長（左四）與游淨惠副院長（左三）夫妻經營，市長黃敏惠（右四）日前前往診所祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市新開幕「家澄診所」由出身醫療世家張智博院長（左四）與游淨惠副院長（左三）夫妻經營，市長黃敏惠（右四）日前前往診所祝賀。圖／嘉市府提供

嘉市新開幕「深呼吸診所」由耳鼻喉科名醫黃建祐創立，黃建祐曾任嘉基耳鼻喉科暨睡眠醫學中心主任，長年深耕鼻科與睡眠障礙治療領域，市長黃敏惠（右二）日前前往診所祝賀。圖／嘉市府提供累積好口碑
嘉市新開幕「深呼吸診所」由耳鼻喉科名醫黃建祐創立，黃建祐曾任嘉基耳鼻喉科暨睡眠醫學中心主任，長年深耕鼻科與睡眠障礙治療領域，市長黃敏惠（右二）日前前往診所祝賀。圖／嘉市府提供累積好口碑

嘉義 衛生局 耳鼻喉科

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