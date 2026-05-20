台南漁民鋪碎石固堤 遭衛星空拍通報移送引反彈

台南沿海七股、北門區有魚塭以碎石、碎磚鋪設塭堤，陸續遭內政部「衛星空拍變異點系統」通報，移送市府裁處，但議員昨質詢不滿說，漁民為防範颱風豪雨釀潰堤，才以碎石加固塭堤，政府應協助改善潮溝淤積與排水問題，並自訂鋪設塭堤的管理方式，而非開罰。

市長黃偉哲回應，市府將主動邀集漁業署及相關單位，共同研商管理辦法，協助在短期內解決爭議。南市農業局表示，根據農業部歷年函釋已明確規定，魚塭塭堤應維持土質材料，以符合農業用地永續利用原則，若使用碎磚、混凝土塊等非土質材料，即屬違規使用。

此案最初是內政部透過衛星空拍發現七股、北門等沿海魚塭有疑似違規使用碎石、碎磚鋪設塭堤情形，後續由地政局依區域計畫法查處，若有違反即開罰。農業局長李芳林指出，違規案件共計十七件，目前仍暫緩執行，有七件勘查無異狀、三件進入陳述意見程序、三件由公所查報中，其餘案件持續辦理中。

市議員蔡秋蘭質詢指出，因開罰六萬元起跳，台南是農漁業重鎮，市府應思考制定自治條例，由地方決定管理方式與標準。

農業局指出，先前多次向中央請示，但農業部仍維持碎磚石、混凝土於魚塭塭堤使用非屬合法使用的解釋，市府去年十二月已開跨局處會議研商配套措施，並在北門、七股等地辦理三場說明會，向漁民說明合法施作方式及相關申請流程，希望降低爭議。

農業局也表示，違反使用的部分，漁民若能舉證係遭惡意偷倒等非行為人者，或屬行政罰法第十三條之緊急避難行為，得予免罰並給予改善期，其餘未能舉證者，仍應依區域計畫法裁處。