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看見幸福台灣／雲林縣長張麗善 建構青年創業大縣

經濟日報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善。雲林縣政府／提供
雲林縣長張麗善。雲林縣政府／提供

雲林縣邁入超高齡社會，65歲以上人口占比達21%，再加上城鄉醫療資源分布不均，縣政挑戰日益嚴峻。縣長張麗善上任後，以「全齡照顧」為施政主軸，從長者醫療、青年發展到學童教育，逐步建構宜居環境。她表示，民眾的幸福感並非一蹴可幾，而是透過政策一點一滴累積、逐步實現。

張麗善指出，不少長者希望在熟悉的居家環境接受照護，因此縣府推動在宅醫療，自2024年推動「醫路守護・雲林好照」在宅急症照護加值方案，整合醫院、基層診所與長照體系，建立跨院所合作網絡，提供在地化醫療服務，讓醫療服務走入家庭，不僅減輕家屬負擔，也讓長輩能更有尊嚴地接受照顧。

此外，縣府透過「雙B計畫」加強弱勢族群照顧，持續補強社會安全網，讓不同族群都能獲得適切支持。

面對青年外流，縣府以創業政策作為留才關鍵。透過提供最高300萬元創業補助，並放寬申請條件，同時設置專案辦公室提供單一窗口服務，形成「保母式陪跑」輔導機制，協助青年從構想到落地實踐，迄今已成功輔導超過40位青年創業。

張麗善表示，期盼雲林不只是農業大縣，更能成為青年創業首選，讓年輕人願意返鄉發展，在家鄉兼顧事業、家庭與長輩照顧。

教育政策方面，縣府持續縮短城鄉差距，推動「班班有冷氣」、營養午餐升級與品德教育，並全面強化智慧教學環境。2024年投入逾2億元，在185所學校、2,141間教室設置水洗式智慧黑板；2025年再自籌2.7億元補足平板設備，成為全國首個達成「師生有平板」的縣市。張麗善強調，孩子的學習不應受限城鄉差距，透過「大屏加小平」的教學模式，讓雲林學子與國際接軌，培養自信與競爭力。

產業與觀光發展上，雲林縣推動「9+1產業園區」布局，創造在地就業機會，並結合地方特色打造石壁竹創森、斗六糖廠竹創基地及草嶺石壁森林療癒基地等亮點場域。

張麗善 青年 創業

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