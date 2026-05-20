看見幸福台灣／雲林…台灣糧倉 創生蛻變

近期美國NASA太空總署發布一張由Landsat 9 衛星於今年3月18日拍攝的令人驚艷影像：畫面出現農田交織成如拼圖般的美麗地景，廣闊的農地多為小型矩形區塊，被道路與灌溉系統分隔，形成獨特且多元農業生產樣貌。這張躍上國際的清晰景象，正是台灣大糧倉雲林縣。

在這片美麗田地上，還有歷史建築及文化底蘊。雲林縣政府啟動斗六市的稅務局職務宿舍群修繕計畫，未來七棟36戶的老建築，將活化成雲林國際藝術創生基地，串聯周邊文化場域。雲林縣長張麗善表示，雲林有不少國家級甚至國際級藝術家，完工後，國際藝術創生基地將提供國內外藝術家進駐，分享、交流創作，讓外界看見雲林深藏不露的文化底蘊。

雲林縣資源相對有限，然而，雲林縣二度挺進「2026全球21大智慧城市」名單中，且為全台唯一上榜城市。國際智慧城市論壇（ICF）創辦人John G. Jung今年實地走訪雲林，前往口湖鄉了解台灣鯛智慧養殖應用，並進入校園體驗智慧課程，也到土庫鎮參與即將推出的城市虛擬解謎遊戲，他對於雲林智慧校園整合多元數位學習工具給予「表現最棒」的高度評價。

農業縣也有智慧城市藍圖。雲林縣兩年前即與鴻海集團（2317）合作推動智慧城市，依規劃，未來將導入AI防詐系統，由AI主動巡查網路詐騙訊息並即時下架，預計今年完成。雲林縣並規劃協助中小型店家導入AI應用，縮小數位落差。

根據經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」，雲林縣幸福指數為32.37，排名第20名。在政府統計數據及民意調查結果，排名皆為第18名。

各項統計指標中，雲林縣以「就業」表現最佳，15~64歲就業者占該年齡層民間人口之比率達68.99%，排名第12名。「安全」指標、「收入」指標皆為第15名。

在「平均每人居住面積」方面，雲林縣每人14.99坪，排名第16；「家戶連網比率」為89.45%，排名第17。

民調指數方面，雲林縣在工作狀況、工作生活平衡表現最佳，全國排名第四及第五，個人安全排名全國第12名；政府作為排名第14名；健康狀況排名第17名。

整體而言，雲林縣在就業等方面，在全台拿到中段班成績；但每人可支配所得偏少、家戶連網比率偏低、平均餘命及環境品質亦待改善，值得縣府施政參考，增進縣民的幸福。