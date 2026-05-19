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日本6高校生吃小籠包喝珍奶 「一日員中人」 樂上國文、體育課

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中學生陪伴日本宜野灣高校學生參觀老師辦公室。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中學生陪伴日本宜野灣高校學生參觀老師辦公室。記者簡慧珍／攝影

國立員林高中經由員林青商會居間牽線，今接待日本宜野灣高校9名家長和師生，安排品嘗台灣小吃、校園巡禮，6名日本學生和員高學生一起上國文課與體育課，充分感受台灣友善與員林熱情。

國立員高開放學生自由報名接待，18名學生上午10點站在校門口迎賓，日本宜野灣高校家長會長宮國惠作、領隊老師高嶺香代子、西原東子和6名學生步出遊覽車，員高師生迎接隊伍響起熱烈掌聲，在員高公共藝術造景地標「員手」前合影。

美術資優班許姓、吳姓學生，和自學日文的張姓學生擔任校園導覽員，帶領日本師生參觀正新藝文廣場馬賽克壁畫，再參觀學生自主策展經營的「藝站」展覽空間，這檔展覽策展人是美術資優班陳姓學生，現場導覽「慾之間」個展作品，令日本師生印象深刻。

日本師生到員高匯談室「相見歡」，兩校互贈紀念品，學生之間交流，透過品嘗台灣小吃、喝手搖飲拉近彼此距離。

員高謝姓學生表示，就讀國中時曾接待菲律賓學生，升學員高這是她第二次接待外籍生，起初日本學生有點害羞，雙方英語加肢體語言化解隔閡，交流得相當開心。宜野灣高校生仲村說，剛開始忐忑不安，很快地她發現員林高校生很熱情，交流過程感到很安心。

6名日本高校生分組帶開校園巡禮，中午享用小籠包和滷肉飯，飲料配珍珠奶茶，下午由語文實驗班導師王瓊茹和學生設計，帶著日本師生玩「畫菊自序九宮格」賓果遊戲，接著上體育課，體育科老師劉東昇安排友誼賽「以球會友」。臨別前員高送上員中人小書包及語文實驗班自編「食．員林」專書，為宜野灣高校生「一日員中人」畫下參訪句點。

校長楊豪森說，員林青商會與日本沖繩宜野灣青商會是姐妹會，長期友好往來，宜野灣高校家長會長宮國惠作是2014年青商會長，在員林青商會長曾品皓、員高家長會長張展騰等人熱心促成這次參訪活動，增進員高學生接觸國際教育經驗和開拓視野。

日本 員林

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