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台南「行人安全主動防護計畫」 新增13處行人保護路口

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南將再增13處行人安全路口。圖／台南市交通局提供
台南將再增13處行人安全路口。圖／台南市交通局提供

台南市政府今天市政會議通過交通局「智慧科技驅動升級 智慧交通建置」成果報告，市府表示，近年持續推動智慧交通建設，透過AI影像辨識、智慧號誌及停車資訊整合等科技應用，改善交通壅塞與行人安全問題，打造更宜居、安全的城市交通環境。

交通局指出，目前已推動「緊急車輛優先號誌」及「智慧運輸廊道」等計畫，逐步落實智慧號誌控制目標。115年至116年度，將再推動「行人安全主動防護」及「停車資訊即時通示範驗證」兩項計畫，提升用路安全與停車效率。

交通局表示，「行人安全主動防護計畫」預計新增13處行人保護路口，針對25至30公尺長行穿線增設12盞投射燈，改善夜間照明死角；同時導入轉彎預警系統，透過路口電子顯示板提醒右轉車輛減速。另也規劃「動態緩衝機制」，在最後一名行人通過後，號誌仍維持3秒警示時間，以保障高齡者等行動較慢民眾安全。

此外，市府也將新增8處「停車資訊即時通」示範區，透過智慧停車資訊整合，降低駕駛人尋找車位造成的繞行車流，從源頭改善都市壅塞問題。

台南市長黃偉哲表示，台南作為歷史古都，尤其府城六區道路較狹窄，但隨著人口成長與車流增加，道路負荷日益沉重，因此市府持續推動智慧交通，希望透過智慧號誌、儀控系統與緊急車輛優先通行等措施，減少通勤尖峰壅塞情形。

黃偉哲也指示交通局持續爭取中央資源，整合現有標線與號誌改善工程，優先投入交通壅塞及事故熱點，提升整體用路安全與友善環境。

交通局指出，自109年起推動「緊急車輛優先號誌」計畫，目前已完成成大醫院、永康奇美醫院及安南醫院周邊35處路口建置，救護車遇紅燈機率降低75%，累計執行優先救援任務4478趟。後續柳營奇美醫院與佳里奇美醫院預計115年完成建置；116年擴及市立醫院、台南新樓醫院及麻豆新樓醫院；郭綜合醫院預計117年完成；118年則完成台南榮總與部立台南醫院建置。

在智慧運輸廊道方面，交通局表示，自109年推動至今，已從台南市區、永康、大灣、仁德等國道路廊，逐步擴展至南科園區周邊，累計建置33.7公里智慧幹道、26處AI影像辨識路口，智慧管控超過219處路口。

交通局統計，相關措施已累計減少碳排放2568公噸，節省旅行時間94萬7709小時，換算經濟效益約3億1150萬元。

台南

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