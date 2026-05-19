善的循環！台南做工行善團13年修繕325弱勢戶 省8600萬

台南市「做工行善團」推動滿13年，市府勞工局今在市政會議專案報告指出，截至今年4月底，已完成325戶弱勢家庭房屋修繕，包含南投、雲林、嘉義、高雄、屏東等6個外縣市共19戶示範修繕案，累計估算節省政府與受助者經費達8601萬餘元，並透過二手家具再利用，展現「垃圾變黃金、黃金變愛心」的社會公益模式。

台南市長黃偉哲表示，希望這份善念能持續延續，讓二手家具重新發揮價值，提供給真正有需要的人，不僅對環境友善，也能達到資源永續與減少廢棄物的效果，對受贈家庭更是實質幫助。

黃偉哲指出，「做工行善團」是賴清德總統擔任台南市長時建立的制度，自己上任後持續擴大推動，修繕服務已遍及台南37個行政區，並將經驗分享給其他縣市。目前團隊已集結669位志工，包含修繕與義剪兩大服務系統。

他也提到，去年丹娜絲風災期間，感謝勞工局協調各工會與工班，以「大水庫理論」整合各界資源，加速災後屋頂修繕，同時也鼓勵更多民眾投入志工行列。

勞工局表示，「做工行善團」自2013年推動至今邁入第13年，由勞工局扮演資源整合角色，結合大台南總工會、木工業職業工會、泥水業職業工會等10個修繕團隊，以及新娘秘書產業工會、大台南婚禮設計服務人員職業工會等12個義剪團隊，共同投入弱勢服務，服務範圍更擴及屏東、高雄等外縣市。

統計至今年4月底，台南市37區共完成306戶修繕，以安南區31戶最多，其次為官田區20戶、鹽水區18戶。累計動員修繕志工1萬6742人次，若以每人次2500元估算，節省人力成本4178萬5000元，加上材料費3521萬9544元，修繕部分共節省7700萬4544元；另透過家具捐贈，節省購置費用282萬7900元。

義剪服務方面，累計服務3萬911人次，包括弱勢團體3萬746人次及職災勞工165人次，動員志工6448人次。以每次理髮200元估算，共節省理髮費用約618萬元。整體修繕與義剪服務合計節省經費達8601萬4644元。

勞工局也指出，在服務過程中發現，不少弱勢家庭缺乏家具，而民間募集的二手家具也缺少存放空間，經黃偉哲協調環保局後，將隆田陸橋下資源回收場改建為二手家具倉庫，截至今年4月底，已捐贈141戶、978件家具。

此外，服務範圍也持續擴大，包括協助17戶安裝防登革熱紗窗、白河水災後提供12戶家具援助，以及去年地震與颱風後搶修29戶住宅，包含原住民及職災勞工家庭。

勞工局表示，「做工行善團」最可貴之處，在於帶動善的循環，吸引企業與善心人士主動捐助修繕材料及物資，讓團隊得以永續運作，也讓更多弱勢家庭獲得協助。目前屏東縣、高雄市、嘉義縣市、彰化縣及新竹市，也已陸續成立類似修繕團隊，擴大公益效益。

賴清德總統促成南市做工行善團至嘉縣交流 ，市長黃偉哲分享台南經驗共助弱勢家庭。圖／台南市政府提供