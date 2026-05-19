雲林首度辦蔬食節及浴佛典禮 張麗善：不分宗教都可感受蔬食美好

雲林縣政府今舉辦2026共善浴佛典禮暨雲林蔬食節－蔬福生活・心靈共好記者會，宣布活動將於5月24日在縣立田徑場登場，結合浴佛祈福、蔬食市集、藝文表演及親子活動，打造雲林首場「無葷、無酒精」大型蔬食選品市集，推廣低碳永續與健康生活理念。

縣長張麗善與副縣長謝淑亞、陳璧君及民政處長蕭德恕等多名一級主管，偕同議員李明哲、黃美瑤、簡慈坊等，及各宗教團體一同為活動宣傳，張麗善表示，當初訂蔬食節活動時間並未考量佛誕日，最近才發現5月24日正好是農曆4月8日「佛誕日」，非常巧合。

張麗善表示，縣府首度舉辦大型全蔬食市集，也是雲林有史以來第一場採「全蔬食、無酒精」形式的選品市集，當天每人都可獲贈50元蔬食券，浴佛大典一定可以感受到諸佛菩薩護佑，不論道教、佛教、一貫道或天主教、基督教，只要想來都可以前來共沐佛恩，希望民眾攜家帶眷一起感受蔬食的美好。

蕭德恕指出，活動由雲林縣政府攜手佛教慈濟慈善事業基金會、佛光山雲林講堂、虎尾天后宮及六房媽服務團隊共同舉辦，5月24日上午8時30分至下午3時在縣立田徑場舉行，安排莊嚴浴佛典禮，也規畫50攤蔬食與文創市集，並設有藝文音樂演出、親子氣墊樂園等內容，盼吸引親子與年輕族群參與。

記者會現場也邀集多家在地品牌與攤商提前暖身，包括VDS活力東勢、饗享濃豆漿、水林小黑農、月光下友善農場、元長鄉農會、佶蜂園養蜂場等業者參與，展示雲林在地農產與蔬食文化能量；六房媽服務團隊也現場製作雞蛋糕分享來賓，提前炒熱活動氣氛。

佛光山雲林講堂慧得法師感謝張麗善舉辦浴佛典禮及蔬食節。浴佛是心靈的環保，蔬食是為地球做環保，5月24日也是佛誕節，邀請民眾一起來參加活動。

雲林縣政府今舉辦「2026共善浴佛典禮暨雲林蔬食節－蔬福生活・心靈共好」記者會，宣布活動將於5月24日在雲林縣立田徑場登場，結合浴佛祈福、蔬食市集、藝文表演及親子活動，打造雲林首場「無葷、無酒精」大型蔬食選品市集。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今舉辦「2026共善浴佛典禮暨雲林蔬食節－蔬福生活・心靈共好」記者會，宣布活動將於5月24日在雲林縣立田徑場登場，結合浴佛祈福、蔬食市集、藝文表演及親子活動，打造雲林首場「無葷、無酒精」大型蔬食選品市集。記者陳雅玲／攝影