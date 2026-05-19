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11米高廠房外牆成「藝術畫布」 永䥶集團學甲廠啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國內道路工程龍頭永䥶集團，今下午舉行台南學甲廠開幕，現場冠蓋雲集。記者謝進盛／攝影
國內道路工程龍頭永䥶集團，今下午舉行台南學甲廠開幕，現場冠蓋雲集。記者謝進盛／攝影

國內道路工程龍頭永䥶集團台南學甲廠今下午啟用，綠色環保廠區不僅是全台首座全封閉式環保瀝青示範基地，更將11公尺高的廠房外牆轉化為大型藝術畫布，也率先達成90%以上廢氣回收效能，顛覆外界對一般瀝青廠印象。

永䥶集團曾參與桃園機場、新加坡樟宜機場跑道建設，在業界有「點仔膠（瀝青）界台積電」美稱，永䥶集團董事長郭晉宏日前買下台南學甲瓦寮一處廠房重新打造瀝青新廠區，入口處建物外牆導入藝術風，更有大片植被牆襯托營造綠意。

廠區還邀請旅台西班牙藝術家GARE跨界合作，將11公尺高的廠房外牆轉化宛如為大型藝術畫布。藝術家提取鹽田的藍與午後陽光金黃色溫，並使用低 VOCs （揮發性有機化合物削減裝置）環保噴漆，為冰冷工業建築注入感性溫度。

業者今下午舉行開幕儀式，台南市副市長葉澤山、立委陳亭妃、黃秀芳、市議員方一峰、李啟維、鄭佳欣、華信航空董事長陳大鈞等人與會，現場冠蓋雲集。

永䥶台南學甲廠表示，導入全球智慧工程與瀝青拌合設備領導品牌 Ammann 瑞士原裝進口先進處理設備，並結合自主研發的AI智慧監控系統，在環境部將施行60%集氣效率新規之際，能將廢氣回收率提升至90%以上。現場技術團隊指出，該廠區整合高效能袋式過濾與VOCs，能將排氣粉塵降低至10mg/m³ 以下，遠優於國際標準。

此外，早在數年前便首創全封閉式廠房設計，從結構上抑制揚塵、臭味與噪音擴散。

永䥶董事長郭晉宏指出，ESG 已不再只是企業形象加分項，而是進入國際標案與高規格公共工程市場的基本門檻；市場也愈來愈重視企業品牌、社會關係與社區共存能力。公司提提出「美學 × 永續」，一方面是回應國際趨勢，也是建立永䥶差異化品牌資產。

入口處建物外牆導入藝術風格相當吸睛。記者謝進盛／攝影
入口處建物外牆導入藝術風格相當吸睛。記者謝進盛／攝影

永䥶集團董事長郭晉宏指出，ESG 已不再只是企業形象加分項，而是進入國際標案與高規格公共工程市場的基本門檻。記者謝進盛／攝影
永䥶集團董事長郭晉宏指出，ESG 已不再只是企業形象加分項，而是進入國際標案與高規格公共工程市場的基本門檻。記者謝進盛／攝影

永䥶集團台南學甲廠啟用。邀請藝術家跨界合作，將11公尺高的廠房外牆轉化宛如為大型藝術畫布。記者謝進盛／攝影
永䥶集團台南學甲廠啟用。邀請藝術家跨界合作，將11公尺高的廠房外牆轉化宛如為大型藝術畫布。記者謝進盛／攝影

國內道路工程龍頭永䥶集團，今下午台南學甲廠啟用，入口處更有大片植被牆營造綠意 記者謝進盛／攝影
國內道路工程龍頭永䥶集團，今下午台南學甲廠啟用，入口處更有大片植被牆營造綠意 記者謝進盛／攝影

台南 瀝青

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