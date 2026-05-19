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南科人口外溢佳里、西港 議員批建設「原地踏步」恐留不住人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡秋蘭市政總質詢指南科效應持續外溢，大北門區近年迎來大批在南科工作的「新移民」定居，但生活機能原地踏步。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡秋蘭市政總質詢指南科效應持續外溢，大北門區近年迎來大批在南科工作的「新移民」定居，但生活機能原地踏步。記者吳淑玲／翻攝

南科效應持續外溢，台南佳里、西港等大北門區近年吸引不少南科通勤族移居，西港人口更是正成長，議員指公共建設與生活機能跟不上，包括佳里體育公園、蕭壠足球場修繕、西港中央公園特色遊戲場慢半拍及YouBike設點不足等問題，要市府「不要只顧南科開發，卻讓周邊衛星市鎮原地踏步」。

蔡秋蘭指出，隨著南科發展帶動人口移入，佳里、西港因房價相對親民，加上生活環境具吸引力，成為不少科技族群定居選擇，但地方運動與休憩空間卻顯得老舊不足。她認為，佳里圖書館、佳里體育公園及蕭壠足球場等設施，都應朝多功能整合方向升級，滿足地方需求。

她表示，近年參與足球、籃球等運動的青少年人數增加，但場地與設備長期不到位，要求體育局加強佳里體育公園整體規畫，讓大北門全民運動中心功能真正發揮，而非讓地方社團與年輕人「有熱情卻沒場地」。

另針對西港中央公園特色遊戲場進度，蔡秋蘭指行政流程過慢。地方家長高度關心遊戲設施與夜間照明改善，但市府至今仍停留在基本設計階段，民怨甚至已反映到地方社群平台。

工務局代理局長王建雄表示，目前西港中央公園案仍由公所辦理基本設計。蔡秋蘭要求市府督促加速，待細部設計與預算確認後，應儘速發包施工，盼今年內就能看見具體成果。

此外，她指出，南科通勤人口增加後，公共運輸與「最後一哩路」銜接需求明顯提升，大北門區YouBike設點不足，缺乏完整公共自行車路網。交通局長王銘德回應，目前YouBike二期仍有設站額度，將評估議員建議地點納入辦理。

蔡秋蘭強調，南科帶來的不只是產值成長，也考驗周邊行政區的居住品質與公共服務量能。若佳里、西港等衛星市鎮長期面臨公共設施老化、交通銜接不足等問題，恐怕難以真正留住移入人口。

西港中央公園特色遊戲場被批進度太慢。報社資料照片
西港中央公園特色遊戲場被批進度太慢。報社資料照片

南科

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