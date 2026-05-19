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台南國華街60年員林肉圓提前熄燈 店家親曝：不會再重新營業了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台南國華街60年老店「員林肉圓」，傳出將提前熄燈。圖／摘自國華街員林肉圓FB
台南國華街60年老店「員林肉圓」，傳出將提前熄燈。圖／摘自國華街員林肉圓FB

位於台南國華街、已有超過60年歷史的「員林肉圓」，日前正式透過社群平台宣布，預計營業至5月底，但店家最新再度發文透露，「經過這兩天將剩餘原物料統計後，應該本週日（5月24日）就是最後營業日」，並喊話喜愛老味道的顧客，「請把握時間趕快來品嚐。」

日前隨著停業消息傳出，網路上也開始出現「之後還會重新開幕」、「已被財團收購」等傳聞。對此店家今（19日）特別發文澄清，「小編還真希望這是真的」，並強調停業後業主將出售店面，「重新開業的謠言將不會發生。」

「員林肉圓」以少見的彰化派「先蒸後炸」作法，在台南清蒸肉圓為主流的市場中闖出知名度。外皮以地瓜粉與樹薯粉調製，口感Q彈卻不過於厚重，內餡則包入豬後腿肉、筍塊、香菇與鹹蛋黃，再淋上招牌醬汁與特製辣醬，成為許多台南人心中的經典老味道。

「員林肉圓」2025年曾獲台菜專家黃婉玲選入「500碗」。黃婉玲表示，店家的做法顛覆台南人對肉圓的既定印象，「肉圓外皮Q得恰到好處，泡油火候掌握極佳，不會炸得焦脆，反而保有軟嫩感，醬汁更是一絕，至今仍讓不少老饕無法破解。」

據了解，「員林肉圓」決定歇業，除原物料成本持續上升，也面臨人力短缺問題。由於店內肉圓長年堅持手工製作，卻始終難以找到年輕人願意接手學習，家族經過審慎討論後，最終決定畫下句點，也讓這間陪伴台南人近一甲子的老店，即將正式告別。

台南 員林 肉圓

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