衛星空拍台南七股、北門魚塭鋪碎紅磚固堤遭移送 漁民反彈

台南市七股、北門沿海魚塭以碎石、碎磚堆置塭堤，陸續遭內政部「衛星空拍變異點系統」通報後，移送市府以違反區域計畫法開罰，議員不滿漁民為防範颱風豪雨導致潰堤、海水倒灌，才以碎石加固塭堤，政府未協助改善潮溝淤積與排水問題，卻先對漁民開罰；市府表示將主動邀集漁業署研商管理辦法，協助短期內解決問題，讓漁民安心。

台南市農業局表示，此案最初是內政部透過衛星空拍發現七股、北門等沿海魚塭有疑似違規使用碎石、碎磚鋪設塭堤情形，後續由地政局依區域計畫法查處。根據農業部歷年函釋已明確規定，魚塭塭堤應維持土質材料，以符合農業用地永續利用原則，若使用碎磚、混凝土塊等非土質材料，即屬違規使用。

農業局說，先前已多次向中央請示，但農業部仍維持碎磚石混凝土於魚塭塭堤使用非屬合法使用之解釋，市府去年12月已召開跨局處會議研商配套措施，並在北門、七股等地辦理3場說明會，向漁民說明合法施作方式及相關申請流程，希望降低爭議。

在違反使用部分，漁民若能舉證係遭惡意偷倒等非行為人者，或屬行政罰法第13 條之緊急避難行為，得予免罰並給予改善期，其餘未能舉證者，仍應依區域計畫法裁處。

農業局長李芳林指出，違規案件共計17件，目前仍暫緩執行，有7件勘查無異狀、3件進入陳述意見程序、3件由公所查報中，其餘案件持續辦理中。另南市去年遭丹娜絲災情慘重，將持續協助漁民爭取中央函釋或施作工法的調整。

市議員蔡秋蘭質詢指出，因開罰6萬元起跳，民眾近日又收到公文很不安，台南是農漁業重鎮，市府應思考制定自治條例，由地方決定管理方式與標準。

市長黃偉哲表示，養殖漁民為維護魚塭塭堤鋪設碎石磚塊，不可能以垃圾、有害物質放置在自家土地，但市府如要設置自治條例為漁民解套，立法過程需要較長時間，就現階段而言，市府將主動邀集漁業署及相關單位，共同研商管理辦法，協助在短期內解決爭議。