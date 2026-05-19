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北港朝天宮香客塞車有解？ 雲林砸1.25億改造北港溪水岸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為改善北港溪水岸環境與觀光動線，投入1.25億元推動「北港共融環境改善整體計畫」，一期工程今天動工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為改善北港溪水岸環境與觀光動線，投入1.25億元推動「北港共融環境改善整體計畫」，一期工程今天動工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為改善北港溪水岸環境與觀光動線，投入1.25億元推動「北港共融環境改善整體計畫」，一期工程今天動工，範圍涵蓋北港河堤外高灘地、女兒橋及水道頭文化園區，將新增停車空間、越堤車道及多元休憩設施。縣長張麗善表示，完工後可望有效紓解北港朝天宮周邊長年停車不足問題，並帶動北港水岸觀光發展。

北港鎮是國內重要宗教觀光重鎮，近年觀光人潮持續成長，北港溪河岸周邊除是居民休憩場域，也串聯北港朝天宮、水道頭文化園區及女兒橋等景點。縣府考量假日期間遊客眾多、停車空間不足，自籌經費推動整體改善計畫，一期工程工期預計480日曆天。

縣府規畫，女兒橋周邊將以綠色工法新設停車空間，並新闢由堤外通往堤頂的越堤車道，強化堤內外交通動線，盼緩解朝天宮香盛期間停車壓力；同時增設特色滑草場、寵物公園、體健設施區、景觀廁所及越堤人行道，打造兼具休憩與觀光功能的水岸空間。

此外，水道頭文化園區周邊也將新設草坪劇場等多功能活動場域，可作為燈會、風箏節等大型活動使用，並同步改善既有廣場與公共設施，提供民眾更多元的休閒選擇。

張麗善表示，未來完工後，北港溪水岸將成為北港地區重要休憩亮點，除提升居民生活品質，也有助串聯宗教與觀光資源，進一步帶動地方發展。

雲林縣政府為改善北港溪水岸環境與觀光動線，投入1.25億元推動「北港共融環境改善整體計畫」，一期工程今天動工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為改善北港溪水岸環境與觀光動線，投入1.25億元推動「北港共融環境改善整體計畫」，一期工程今天動工。記者陳雅玲／攝影

北港 北港朝天宮 張麗善

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