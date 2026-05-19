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台南、仙台馬拉松交流持續升溫 光州邀深化姊妹市互動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
2026仙台馬拉松友誼城市選手合影。（台南市府提供）
2026仙台馬拉松友誼城市選手合影。（台南市府提供）

為深化國際城市體育交流，台南市政府應友誼城市仙台市府邀請，由市長室秘書林唯莉領隊，由馬偉政、付迪代表台南出賽，並獲友誼城市代表選手雙料亞軍。賽後，仙台市政府舉辦選手交流晚會，席間韓國光州市領隊特別前來致意，表示光州市也有一條以台南命名的大南大路，盼深化友誼市之間的運動交流。

仙台市政府於賽前安排市長郡和子與各城市代表團進行交流歡迎會、賽後安排選手交流晚會，包括台灣台南市、美國里弗賽德市、墨西哥阿卡普爾科市、美國達拉斯市、韓國光州廣域市等姊妹市、友好城市代表團皆出席與會，象徵珍貴友誼與交流傳承。

市長黃偉哲表示，台南跟仙台因七夕祭典結緣，仙台市更是臺南在日本的第一個締盟城市，締盟以來彼此維持著深厚友好的情誼，不論是在觀光、物產、教育甚或是災害援助期間的交流都很熱絡，今年(2026)1月雙方締盟滿20年，深盼友誼代代傳承。仙台市與臺南市多次透過互邀參與馬拉松賽事，建立穩定、充滿活力的運動交流機制，為鼓勵市民投入運動，培養良好的體能與健康，他實質鼓勵在馬拉松賽事取得好成績的臺南市民參與國際賽事，不僅能提升台南在國際馬拉松舞臺的能見度，也能讓世界看見臺南推動全民運動與健康城市政策的成果。

林唯莉表示，選手交流會提供仙台市締結友誼市之間的互動機會，在互贈伴手禮的過程中，領隊、選手同時進行交流合影，去年(2025)林唯莉初次率隊，與來自光州廣域市的領隊寒暄時提及「台南與光州是互為締盟超過50年的姊妹市，安平的光州路正是以此命名，台南著名的古蹟景點-億載金城就位於光州路上，歡迎韓國代表團來到台南旅遊。」

今年，光州廣域市的領隊金珠香主動表示：「我去年知道了光州與台南締結歷久，光州也有一條以台南為名的大南大路(대남대로)，歡迎你們來光州看看這條為紀念與台南市建立姊妹城市的路。」林唯莉特別感謝仙台市政府安排了當地著名的雀舞表演，市長郡和子及多位議員也全程參與，宮城縣台灣同鄉會會長曾根昭蓉率同鄉會成員特地前往接待台南代表團，場面相當熱絡。

馬拉松 台南

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