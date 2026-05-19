克服氣候與猴群入侵嬌貴上市 嘉縣番路農會力推紅玉水蜜桃10年有成

嘉義縣番路鄉除了以阿里山高山茶、咖啡與柿子聞名全台，近10年來農民投入栽培紅玉水蜜桃有成，種植面積已達15公頃。番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，紅玉水蜜桃近年逐漸建立起地方特色品牌形象，由於品質佳、產季早且產量有限，每到產季總吸引民眾搶購，農會也有意將其推展為地方最具代表性的初夏特色農產。

番路鄉位於阿里山山麓，擁有日夜溫差大、晨霧與日照交替等自然環境條件。當地農民栽培紅玉水蜜桃主要集中在公田村、番路村及民和村一帶，由於海拔與氣候條件特殊，每年5月上旬即可採收，比中高海拔產區更早成熟。今年雖然面臨氣候異常、降雨引發裂果以及嚴重的猴害破壞，導致產量較往年減少，但果實依然保持細緻口感與高甜度，目前在假日市集與農會賣場都供不應求。

水蜜桃栽培過程嬌貴，從開花、疏果、套袋到採收都需耗費大量人工。近年山區猴群在成熟期闖入果園啃食，更讓農民面臨極大挑戰。

趙幸芳表示，紅玉水蜜桃栽培面積雖小，但農民投入的心力非常高，每一顆都是用時間與技術澆灌出來的心血。近年消費者越來越重視產地品質，番路水蜜桃回購率高，農會將持續協助深化品牌形象，也呼籲民眾把握至6月的短暫產季，用實際行動支持在地農民。

栽培有成10年磨一劍，番路鄉農會意將紅玉水蜜桃打造成地方新品牌。圖／番路鄉農會提供

10年栽培15公頃紅玉水蜜桃盛產，番路鄉農會推地方初夏限定特色農產。圖／番路鄉農會提供

嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳推紅玉水蜜桃為初夏新特色農產。圖／番路鄉農會提供