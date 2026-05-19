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台南來亞大樓將進入「大拆除」 7月從12樓往下拆拚年底完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
來亞大樓目前採逐層、逐室方式進行內部裝潢拆除。圖／台南市工務局提供
來亞大樓目前採逐層、逐室方式進行內部裝潢拆除。圖／台南市工務局提供

台南市來亞大樓拆除進度引關注，議員質詢對周邊交通、環境與住戶稅務減免等影響，市府說明目前採逐層、逐室方式進行內部裝潢拆除，預計7月起可正式自12樓開始往下拆除，高樓層會優先進行，若工程順利，目標希望能於年底前完成主要拆除作業，會要求施工單位依照環保及交通維持計畫辦理，也會持續加強巡查與督導；另針對拆除影響周邊約40戶店家可減免房屋稅，另向國稅局爭取免營業稅。

位在南市中西區精華地帶的來亞大樓，去年初地震後鑑為危樓需全面拆除，目前採逐層、逐室方式進行內部裝潢拆除。市議員許至椿上午總質詢關切拆除工程進度，許至椿指出，目前來亞大樓已進入拆除階段，但現場看起來仍以內部拆除及支撐工程為主，民眾相當關心何時會正式往下拆除，以及整體工程預計何時完工。

許至椿也提到近期施工期間，大量工程車輛進出，周邊已有民眾反映灰塵、雜物及道路遭占用等問題。他要求市府必須加強督導，無論施工中或休息時段，都應維持道路暢通及周邊環境整潔。

市府工務局說明，目前正在進行樓體內部支撐與危險物件拆除作業，包含先拆除外牆附掛物與部分結構，避免後續拆除過程發生危險。預計7月起可正式自12樓開始往下拆除，高樓層會優先進行，若工程順利，目標希望能於年底前完成主要拆除作業。

市府表示，施工期間將加強噪音、粉塵及震動監測，降低對周邊住戶與交通影響，並由土木技師公會辦理鄰房鑑定，作為後續安全監測依據，並要求施工單位依照環保及交通維持計畫辦理，也會持續加強巡查與督導。

另外，許至椿也關切來亞大樓及周邊住戶的稅務問題。財稅局表示，來亞大樓共有83戶住戶，今年將不會收到房屋稅單，可免徵房屋稅。至於地價稅部分，由於土地所有權屬仁愛之家，因屬公益團體，可依法減免地價稅。

財稅局指出，周邊約有40戶受施工影響的住戶，若施工期超過6個月，將依工務局提供資料辦理房屋稅減免；營業稅部分因屬國稅，市府也會協調國稅局協助周邊店家爭取減免。

許至椿表示，周邊商家因施工導致人流減少、交通不便與安全疑慮，生意勢必受到影響，希望市府主動與國稅局協調，在施工期間給予營業稅減免或其他協助措施，降低店家衝擊。市府回應，後續將持續盤點受影響住戶與店家，並與國稅局保持聯繫，協助反映地方需求。

台南市中西區「來亞大樓」拆除中。記者萬于甄／攝影
台南市中西區「來亞大樓」拆除中。記者萬于甄／攝影

來亞大樓目前採逐層、逐室方式進行內部裝潢拆除。圖／台南市工務局提供
來亞大樓目前採逐層、逐室方式進行內部裝潢拆除。圖／台南市工務局提供

台南市議員許至椿總質詢關切「來亞大樓」拆除進度。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員許至椿總質詢關切「來亞大樓」拆除進度。記者吳淑玲／翻攝

地震 國稅局 台南

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