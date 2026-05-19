台南捷運藍線拚卸任前動工 黃偉哲：重點是快動工不是拚個人

台南捷運第一期藍線，路線全長8.39公里，行政院已核定綜合規劃案，力拼2026年動工，市議員許至椿關切招標時程是否有機會在市長任內順利動工，市長黃偉哲說，捷運動工不是拚個人，但市民們都希望捷運能早日動工，早日動工就會早日完工，許至椿強調「希望黃偉哲市長任內動工而不是前市長受邀動工。」

交通局長王銘德表示，目前招標文件已完成第一次公開閱覽，但廠商提出超過700條意見，市府正由專業管理團隊逐條檢討修正，預計6月進行第二次公開閱覽，力拚6月底、7月初正式公告招標。

王銘德指出，捷運藍線一期採「大統包工程」方式辦理，將車輛機電與土木工程整合為同一標案。由於台南採用的是單軌系統，軌道、車輛與土建工程高度整合，不同於其他城市多採機電、土木分標模式，因此招標作業更為複雜。

王銘德坦言，近來各地捷運工程招標普遍面臨挑戰，受到原物料價格上漲影響，中央核定經費與市場行情仍有落差，因此不排除出現流標情況，甚至可能流標一至兩次。不過市府將在每次流標後立即檢討招標文件與價格條件，加速後續作業，希望提高廠商投標意願。

交通局也提到，單軌系統是國內首次引進，雖然核心技術來自國外，但土建工程仍需仰賴國內大型營造廠合作，因此後續招標與履約協調格外重要。

對於動工時程，王銘德表示，市府目標仍是希望在今年底前完成大統包簽約，並同步啟動機廠等先期工程，朝市長任內動土方向努力。

黃偉哲則表示，捷運建設不必過度強調是哪一任市長動工，重點是市民期待能夠加快推動，「早點動工就能早點完工，晚動工就沒意義了。」他也強調，市府團隊會持續以加速推進為目標，希望讓市民盡快看到捷運建設真正啟動。

另市議員黄肇輝也關切捷運藍線一期的「捷運開發區」用地，對於未來捷運營運的收益至關重大。因此要求交通局必須更多面向思考，因為目前B01（大橋站）和B02（中山南路）尚未規劃，而B03（中華二路）的開發區又離車站有點距離，所以必須有更好的規劃才能達成應有的效益。

交通局說明，都會區捷運車站站距一般約在800公尺至1200公尺間，並配合站體長度於車站兩側端點設置出入口。捷運第一期藍線於永康區中華路原規畫的站距過密，經依中央審查意見檢討站點配置後，合併過密站點調整為B03站。

交通局指出，該站除於道路兩側設置2處出入口外，並為兼顧站點鄰近範圍民眾搭乘捷運之需求，於該車站站體兩端沿軌道方向向南北兩側增設空橋連通道設置4處出入口，以提供旅客舒適的人行空橋，並擴大車站的服務範圍。王銘德強調，透過空橋連接可以有效實施人車分流，將可提供搭乘捷運的市民不受天候影響、安全且舒適的步行空間。