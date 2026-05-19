藍白整合全面啟動！張啓楷曝黃敏惠發功輔選 轟民進黨對不起嘉市民

嘉義市長選戰升溫，藍白合效應成為地方政壇焦點。藍白共推市長參選人張啓楷中午接受CNEWS匯流新聞網主持人黃光芹訪問，談藍白整合與市長黃敏惠輔選角色，砲轟民進黨中央政府對嘉市重大建設輕軌、鐵高工程款跳票，大南方矽谷計畫遺漏嘉市，對不起嘉市民。

張啓楷說，藍白整合完成後，黃敏惠不僅第一時間邀集國民黨7位議員餐敘，請求全力輔選，甚至連未來大型造勢活動場地都提前協助規畫。他形容黃敏惠「真的經驗老道」，笑稱自己都還沒想到造勢場地問題，黃敏惠已提醒團隊「結婚總要先訂餐廳」，若太晚準備恐怕訂不到場地。

張啓楷表示，黃敏惠並非外界所稱「未積極幫忙」，而是早已把完整選戰經驗納入輔選，「整套系統都動起來了」，他發起反對進口發芽馬鈴薯連署，黃敏惠率先簽署。他強調，藍白合作不是口號，而是正在進行中的整合。針對TVBS最新民調顯示，自己與民進黨參選人王美惠差距約6%，部分藍營支持者仍未完全歸隊，張啓楷坦言，藍白合完成時間尚短，目前仍屬「起跑階段」，支持移轉需要時間。

他分析，黃敏惠長年跨黨派經營地方，不少支持者本就不是典型藍營選民，因此整合不可能一步到位。不過他指出，隨著藍白合作深化，基層支持將回流。張啓楷談及近期政壇熱議的「割稻尾」事件，市府日前罕見由工務處與觀光新聞處發新聞稿，引用台語諺語「來無張遲去無相辭」，形容未事先聯繫事後未知會，引發地方熱議，王美惠未事先通知市府，前往後湖治水工程會勘，張啓楷認為，這代表連向來作風圓融的黃敏惠都「相當不滿」。

張啓楷指出，市府團隊投入抽水站與治水工程建設，卻在工程接近成果遭「收割」，他過去擔任立委，將市府視為建設主體，主動協助市府向中央爭取資源，安排交通部、經濟部及水利署南下，與市府直接溝通，還邀王美惠，非搶功。

張啓楷砲轟中央執政民進黨政府。他說，高鐵嘉義站聯外輕軌計畫、鐵路高架化經費與「大南方新矽谷計畫」等重大建設，忽略嘉義市，中央承諾負擔嘉義輕軌372億元工程經費跳票，鐵路高架化也從原本中央全額負擔，變成要求嘉市自籌48億元，排擠地方財政，「嘉義人沒有對不起民進黨」，綠營在嘉義的總統立委選戰都勝選拿高票，但中央卻長期讓嘉義市淪為政治鬥爭犧牲的城市。

張啓楷表示，過去擔任立委多次在立法院質詢輕軌，修財劃法，替嘉市爭取更多統籌分配款與建設資源。最後談到選戰布局大咖輔選，張啓楷說，黃敏惠已經發功輔選，未來包括盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜等藍營重量級人物，都將陸續南下輔選，力拚藍白合守護嘉市，延續黃敏惠幸福城市光榮政績。