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雲林林內鄉普發現金3000被嫌太少 鄉代會拍板：全民改領3600元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉民代表會昨三讀通過「林內鄉因應國際情勢關懷鄉民生活慰助金發放自治條例」，林內鄉將普發現金3600元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民代表會昨三讀通過「林內鄉因應國際情勢關懷鄉民生活慰助金發放自治條例」，林內鄉將普發現金3600元。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉公所擬普發每位鄉民3千元生活慰助金，因發放時間點接近年底選舉，且鄉長劉姿言欲爭取連任，引發外界質疑「合法買票」。自治條例草案日前送鄉代會審議，多位民代認為鄉庫現有4.1億元，只發3千元不符比例，甚至有人提案發放6千、1萬元，最終達成共識發放每位鄉民3600元，成為雲林縣首個普發現金鄉鎮，預估1.6萬多人受惠。

劉姿言日前在公所舉辦的模範母親表揚活動上宣布，因應近期國際情勢變化及民生物價持續上漲，鄉庫現有4.1億多元，擬普發3千元生活慰助金，照顧林內鄉民。「林內鄉因應國際情勢關懷鄉民生活慰助金發放自治條例」在昨代表會定期會最後一天三讀通過，普發金額從3千元提高到3600元。

鄉代會主席許林玉琴解釋，公所有能力發現金照顧鄉民很好，但鄉庫現有4.1億元，以林內鄉1萬6千多人來看，普發3千元所需預算不到5千萬元，不符發放比例原則，多位代表提議發放金額應提高到6千，甚至1萬元，後來主計解釋，扣除工程款、建設經費、員工薪水等，鄉庫約有1.3億元餘裕，經多次討論，最後通過發放金額提高到3600元。

林內鄉公所表示，生活慰助金申領資格將依自治條例規定辦理，今年3月底前設籍林內鄉且在戶政造冊前仍在籍才可申領，新生兒則以出生日在三月底前方符合資格，預估約1萬6千多人可申請，經費約5800多萬元，將於6月中旬代表會召開臨時會時送交墊付案，後續發放時間、方式及相關作業程序，會另行公告通知。劉姿言先前表示，最慢年底前完成發放。

雲林縣林內鄉民代表會昨三讀通過「林內鄉因應國際情勢關懷鄉民生活慰助金發放自治條例」，林內鄉將普發現金3600元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民代表會昨三讀通過「林內鄉因應國際情勢關懷鄉民生活慰助金發放自治條例」，林內鄉將普發現金3600元。記者陳雅玲／攝影

雲林 發現金

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