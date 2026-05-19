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老舊課桌椅重生 台南課桌椅再生中心年修300套

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府教育局在六甲國中設立「課桌椅再生中心」，結合專業木工技術，讓原本老舊損壞的課桌椅煥然一新，達到節能減碳與資源共享效益。圖／南市教育局提供
台南市政府教育局在六甲國中設立「課桌椅再生中心」，結合專業木工技術，讓原本老舊損壞的課桌椅煥然一新，達到節能減碳與資源共享效益。圖／南市教育局提供

因應淨零與永續發展目標，台南市教育局在六甲國中設立「課桌椅再生中心」，推動校園資源循環近10年，透過整合全市課桌椅資源與專業修繕機制，讓老舊家具重獲新生，且每年修復約300套，落實永續校園政策。

教育局表示，南市府自2017年起率先成立「課桌椅再生中心」，並在2020年轉型為專業維修據點，透過木工修繕技術，延長課桌椅使用年限，減少廢棄量與焚化負擔，兼顧節能減碳與資源再利用，落實永續校園政策。

教育局指出，再生中心每年可修復約300套已上的課桌椅，透過鋸切、刨磨、補修與上漆等程序後，透過「59410校園資源交換平台」媒合各校需求，提高物件流通率與使用效益，讓循環經濟在校園中具體實踐。

此外，該中心也結合木工課程，將無法修復的廢材再利用，融入高年級職業試探教育，學生從中學習工具操作與設計概念，製作板凳、書架等實用作品，深化環保意識，未來將持續提升修繕量能與品質，強化資源循環與環境教育成效。

南市教育局設置中小學課桌椅再生中心，持續協助各校回收老舊課桌椅，每年修復約300套以上。圖／南市教育局提供
南市教育局設置中小學課桌椅再生中心，持續協助各校回收老舊課桌椅，每年修復約300套以上。圖／南市教育局提供

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