影／台南管樂藝術季周末登場 11縣市40團接力演出3個月

台南市文化局籌辦2026台南管樂藝術季，今天在主會場新化演藝廳發布徵選結果，共有11縣市40個團隊入選，並宣布周末開始到8月底每個周休接續登場，還邀請23日率先登場的新化國小管樂團與知名「老狼」樂團演出。

文化局表示，藝術季徵選吸引全台15個縣市團隊報名，經評審委員遴選最終11縣市、共40組團隊脫穎而出。陣容除深耕地方的校園管樂隊伍，更有眾多各界職人組成的社會團體，展現台灣管樂文化跨越年齡世代能量。

文化局表示，為呈現管樂多元迷人的聲響魅力，藝術季特別安排6月27日在新化演藝廳推出主題活動「薩到大目降」。當天將有4組風格鮮明的薩克斯風社會團體輪番登台，帶來各具特色的精彩曲目，讓樂迷一次感受薩克斯風時而溫柔、時而奔放的豐富音色。

「薩到大目降」台語諧音「愛上新化」，象徵樂手的交流聚會、同台演出觀摩切磋，讓音樂成為串聯情感與城市記憶重要媒介。

承辦人員說，藝術季主視覺暗藏驚喜。特別邀請深受民眾喜愛的新化演藝廳「廳貓」淑芬（YUMI）擔任親善大使，將可愛身影融入整體視覺設計，化身為充滿魅力的「喵星樂手」，為藝術季增添活潑親民氣息。

文化局表示，這屆管樂藝術季以「藝術生活化」為策展核心，希望讓管樂走出傳統表演殿堂，自然融入民眾日常生活。今年更透過「廳貓」形象的巧妙結合，打破一般人對藝文活動嚴肅、遙遠的既定印象，邀請民眾在府城巷弄與歷史場域中，一邊尋覓樂音，一邊感受城市獨有的人文風景。

演出團隊橫跨國小至大專院校社會團體，完整串聯台灣管樂教育從校園扎根到社會推廣的傳承脈絡。為鼓勵民眾深入參與活動並走訪新化地方文化景點，

活動期間也推出「集點換禮」活動。除可參與新化演藝廳音樂會累積點數，也可依照「新化音樂散策地圖」走訪新化公會堂、武德殿、新化街役場及日式宿舍群等指定文化場域集章，集滿指定點數可兌換藝術季限量紀念品，期望藉此帶動藝文參與，活化地方歷史建築與文化觀光價值。

台南管樂藝術季周末登場，11縣市40團隊接力演出3個月。記者周宗禎／攝影

台南管樂藝術季周末登場，11縣市40團隊接力演出3個月。記者周宗禎／攝影

台南管樂藝術季周末登場，11縣市40團隊接力演出3個月。記者周宗禎／攝影

台南管樂藝術季周末登場，11縣市40團隊接力演出3個月。記者周宗禎／攝影

台南管樂藝術季周末登場，11縣市40團隊接力演出3個月。記者周宗禎／攝影

台南管樂藝術季周末登場，11縣市40團隊接力演出3個月。記者周宗禎／攝影