台南年度好禮徵選開跑 7月公布趕中秋檔期

台南市政府今天宣布年度伴手禮徵選開跑，將於7月公布結果，趕上中秋送禮檔期，同時啟動「台南好禮品牌識別（Logo）徵件活動」，盼讓民眾更能認明台南優質物產。

台南市長黃偉哲下午在活動宣傳記者會致詞表示，台南好禮徵選是具歷史傳承的活動，也已經做出成績及口碑，只要入選台南好禮就會吸引許多人主動購買，今年徵選活動即日起開跑，將於7月中旬公布徵選結果，選出讓眾人耳目一新的好禮，趕上中秋節送禮需求。

黃偉哲說，今年除了台南好禮徵選，同時還啟動「台南好禮品牌識別（Logo）徵件活動」，日後台南選出的好禮將貼上識別，品質有保證，對行銷台南好物將更具識別化。

台南市政府經濟發展局長張婷媛表示，今年好禮徵選類別分為「首選．膳」（可食用商品）及「首選．禮」（非食品類商品）2類，徵選活動採3階段審查，預計遴選60件商品進入第3階段實物審查，最終將選出20件台南好禮。

她說，獲選店家除可取得「台南好禮」品牌識別授權，還可參加後續行銷推廣活動，並規劃頒獎典禮及3場在台南及外縣市舉行的展售會，搭配社群推廣及媒體曝光等資源，協助業者拓展市場與提升品牌聲量。

張婷媛表示，「台南好禮品牌識別（Logo）徵件活動」，第1名可獲獎金新台幣8萬元，總獎金16萬元，期望透過公開徵件方式，展現台南文化底蘊、城市特色與品牌精神的全新識別設計，作為未來「台南好禮」品牌推廣重要視覺象徵。