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台南應用科大中小新創企業署推AI智慧打樣 助刺繡業升級

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供
台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供

台南應用科大經濟部中小及新創企業署合作、昨舉辦兩天「AI織品智慧設計－智慧打樣場域」實作課程，要推動融合傳統刺繡技藝與AI數位工具，開創地方產業智慧化轉型契機。

課程獲中小新創企業署贊助，資策會與府城光彩繡莊、南應大時尚系、視傳系協辦，25家企業參與產官學研合作模式、應用AI創新應用輔導資源、地方工藝場域與設計教育能量，從課程學習邁向技術落地與應用導入。

課程8個實作流程從目標設定、技法盤點、知識整理、AI花板生成、影像優化、虛實打樣、參數精修到成果展示，引導學員完成刺繡技法知識庫、AI花板圖樣與實體打樣，讓傳統刺繡經驗得以轉化為可保存、可教學、可再利用的數位素材與智慧製程流程。

校方表示，這次實作以「文化傳承、AI創新、智慧打樣」為核心，聚焦AI圖樣辨識、設計元素擷取、花板圖樣生成、影像去背、虛實整合打樣與刺繡機台應用等實務內容。

課程成果顯示，AI工具導入後，技法教學整理可由原先約1天縮短至2小時，花板構思生成由2天縮短至半天，影像去背與圖文整理由3小時縮短至30分鐘，試作修正流程也可由反覆3次減少至1次，並將零散經驗逐步轉化為可重複運用的素材庫。

校方表示，刺繡不僅是地方文化記憶重要載體，也是兼具美學、技術與產業價值的傳統工藝。AI與數位工具快速發展，希望USR計畫的在地實踐基礎，協助地方商家與傳統工藝工作者將既有技法經驗轉譯為數位知識，並透過AI輔助設計提高打樣效率、縮短開發時間，讓傳統工藝能在當代市場被重新理解、應用與推廣。

設計學院院長范靜媛表示，校方執行「消失的針線－刺繡技藝傳承與記憶延伸」USR計畫，田野調查、工藝紀錄、課程教學與地方合作，喚起社會對刺繡文化價值重視。AI導入刺繡設計與打樣流程，讓傳統技藝不只保存，更轉化為具市場應用潛力的創新能量。

府城光彩繡莊指出，AI輔助設計工具能快速生成符合品牌風格的圖樣靈感，並協助整理刺繡元素、配色層次與針法應用，對商品開發、品牌視覺及市場行銷帶來新的可能，不再只依賴個人經驗累積，也能逐步建立知識化、數位化與模組化應用基礎。

台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供
台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供

台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供
台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供

台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供
台南應用科技大辦AI智慧打樣課程，助攻傳統刺繡產業創新升級。圖／校方提供

經濟部 科大 AI

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