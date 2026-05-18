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雲林優質農漁產品 有望納入北市營養午餐菜單

中央社／ 雲林縣18日電

台北市長蔣萬安推動國中小免費營養午餐政策，為讓學童吃得健康、安心，今天率隊實地考察雲林縣農漁特產生產流程，雲林優質農漁產品有望進入北市校園餐桌。

蔣萬安與台北市教育局長湯志民、台北農產運銷公司總經理吳芳銘一行人今天至雲林考察花生、鰻魚、台灣鯛生產流程，首站抵達虎尾鎮農會農民直銷站，在雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡陪同下體驗挑選花生、品嚐肉粽；中午則至口湖瞭解鰻魚情況，並參訪台灣鯛生態創意園區。

蔣萬安接受媒體聯訪表示，到雲林除了看台灣鯛等農漁產生產過程，也感謝農民辛勞，提供高品質農漁特產給台北市民。

蔣萬安指出，台北市提供國中小營養午餐免費，不僅要孩子吃得好，也要吃得安心、健康，為確保各項食材品質與安全，因此來雲林實地考察。

張麗善表示，北市營養午餐若採用雲林農漁特產，品質絕對有保證，讓學童能夠吃得安心、吃得健康。她以雲林沿海養殖產業為例，近年積極導入智慧化與科技化管理，從池塘水質、飼料管理到藥物檢驗均建立完善監控機制，展現雲林養殖漁業兼顧生產效率與食安把關的成果。

雲林縣農業處指出，今天已與北市府就校園營養午餐食材安全、農漁產品供銷合作及食農教育等議題交換意見，攜手推動優質國產農漁產品進入校園餐桌。

此外，北市府已與台北漁產公司簽訂MOU，未來將攜手雲林養殖戶建立穩定供貨機制，強化食品安全與藥檢管理，讓更多優質在地漁產品納入北市營養午餐菜單，提供學童更多元、健康的蛋白質來源。

雲林 蔣萬安 營養午餐 張麗善

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